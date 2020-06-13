8 июня в судебном комплексе Скипхол под Амстердамом начался второй блок слушаний по делу о сбитии самолета рейса МН17. Говорится о 6 годах расследования. 40 тысяч листов дела и судебные разбирательства, расписаны до конца 2020 года.

Подробнее о резонансном судебном процессе, который длился всю неделю – читайте в материале журналистов 24 канала.

К теме Судьи раскрыли показания очевидца запуска российской ракеты, которая сбила самолет в небе над Донбассом

В судебном комплексе Скипхол под Амстердамом возобновили слушания по делу о сбитии самолета рейса МН17. Впрочем из-за пандемии COVID-19 заседание проходило с определенными ограничениями. В частности, судьи, как и прокуроры защищены раздельными прозрачными барьерами.

В зале также присутствовала небольшая группа родственников жертв катастрофы малазийского "Боинга" и 2 представителя защиты бывшего ФСБшника Олега Пулатова – единственного из обвиняемых, который согласился принять участие в деле.

Именно его адвокаты и открыли второй блок слушаний. И сразу же предложили отсрочить рассмотрение дела.

Доказательства против России по делу сбивания "Боинга"

Дело о сбитии самолета рейса МН17 – объемное. В течение трех дней слушаний представляли прокуроры. Международная следственная группа за 6 лет расследования собрала и тщательно изучила несколько десятков тысяч доказательств.

Нидерландские следователи в 2016 году даже ездили в Украину в Шостку для проведения следственного эксперимента – взрыва ракеты, которую используют в "Буке". Также они запросили у американских спецслужб фото со спутника, которые четко демонстрируют, что ракету выпустили с территории, подконтрольной боевикам так называемой "ДНР".

Что известно о сбитии самолета рейса MH17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Лайнер совершал рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.



По информации официального следствия, ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Она принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, которая расположена в Курской области.



Но Вашингтон Но Вашингтон предоставил лишь меморандум с тщательным описанием этих материалов. Все из-за секретности этой документации и нежелания огласки во время суда.

Впрочем нидерландские прокуроры и без этих фото имеют достаточно доказательств, что малайзийской "Боинг"сбили сепаратисты при помощи России.

В ходе расследования стало четко понятно, что Россия в соответствующий период в районе 17 июля 2014 года была непосредственно вовлечена в вооруженный конфликт,

– сообщил прокурор Вард Фердинандуссе.

Также нидерландские прокуроры установили, что впоследствии Россия всячески пыталась помешать международному расследованию.

"Несколько свидетелей привлекли внимание к доказательствам, которые позже оказались фальшивыми. Есть основания считать, что этим людям платила Россия", – подчеркнула прокурор Сказал Вуй-А-Цой.

К тому же Россия предоставила следствию фальшивые снимки со своих радаров. А после повторного запроса нидерландской прокуратуры Москва заявила, что вообще не сохранила их.

В Кремле хорошо понимают, что за свои международные преступления рано или поздно придется ответить. А судебные слушания в Нидерландах помогут Украине оформить очередной иск к России через систему судов ООН, чтобы признать ее страной-агресоркою.

Обвиняемые в сбивании самолета рейса MH17

Сейчас обвинение предъявили трем гражданам России и одному украинцу. Все они причастны к транспортировке "Бука" с военной базы под Курском в Донецкую область.

Обвиняемые в сбивании малайзийского "Боинга": что известно

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение:

* бывшему " министру обороны "так называемой" ДНР " Игорю Гиркину (Стрелкову);

* генерал-майору Сергею Дубинскому – командиру разведки "ДНР", офицеру ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;

* полковнику Олегу Пулатову (Гюрге). Он ветеран российских НДС, его упомянули в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска;

* гражданину Украины Леониду Харченко( Кроту), боевику "ДНР".

Впрочем на этом нидерландские прокуроры не остановились. По словам юриста Андрея Гука, сейчас целью расследования является установление всей цепи командования, каким образом "Бук" вообще покинул территорию Российской Федерации и конкретной воинской части. А также какие при этом команды и кем давались, и кто был в экипаже и в расчета этого "Бука".

Читайте также В телах погибших в авиакатастрофе МН17 нашли осколки российской ракеты, – прокурор

Пока же нидерландские судьи прорабатывают уже собранные материалы. Второй блок слушаний должен завершиться 3 июля. Тогда судьи должны решить, можно ли переходить к слушаниям по существу. А окончательный приговор могут принять уже в начале 2021 года.