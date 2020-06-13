8 червня у судовому комплексі Скіпхол під Амстердамом розпочався другий блок слухань у справі про збиття літака рейсу МН17. Мовиться про 6 років розслідування. 40 тисяч аркушів справи і судові розгляди, розписані до кінця 2020 року.

Докладніше про резонансний судовий процес, який тривав увесь тиждень – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

До теми Судді розкрили свідчення очевидця запуску російської ракети, яка збила літак у небі над Донбасом

У судовому комплексі Скіпхол під Амстердамом відновили слухання у справі про збиття літака рейсу МН17. Втім через пандемію COVID-19 засідання відбувалося з певними обмеженнями. Зокрема, судді, як і прокурори захищені роздільними прозорими бар'єрами.

У залі також була присутня невелика група родичів жертв катастрофи малазійського "Боїнга" та 2 представники захисту колишнього ФСБшника Олега Пулатова – єдиного з обвинувачених, який погодився взяти участь у справі.

Саме його адвокати і відкрили другий блок слухань. І відразу ж запросили відтермінувати розгляд справи.

Докази проти Росії у справі збиття "Боїнга"

Справа про збиття літака рейсу МН17 – об'ємна. Її впродовж трьох днів слухань представляли прокурори. Міжнародна слідча група за 6 років розслідування зібрала і ретельно вивчила кілька десятків тисяч доказів.

Нідерландські слідчі у 2016 році навіть їздили в Україну до Шостки для проведення слідчого експерименту – вибуху ракети, яку використовують у "Буку". Також вони запросили американських спецслужб фото з супутника, які чітко демонструють, що ракету випустили з території, підконтрольній бойовикам так званої "ДНР".

Що відомо про збиття літака рейсу MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.



За інформацією офіційного слідства, ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області.

Але Вашингтон надав лише меморандум з ретельним описом цих матеріалів. Все через секретність цієї документації і не бажання розголосу під час суду.

Втім нідерландські прокурори і без цих фото мають достатньо доказів, що малайзійській "Боїнг"збили сепаратисти за допомоги Росії.

Під час розслідування стало чітко зрозуміло, що Росія у відповідний період в районі 17 липня 2014 року була безпосередньо залучена до збройного конфлікту,

– повідомив прокурор Вард Фердинандуссе.

Також нідерландські прокурори встановили, що згодом Росія всіляко намагалася завадити міжнародному розслідуванню.

"Кілька свідків привернули увагу до доказів, які пізніше виявилися фальшивими. Є підстави вважати, що цим людям платила Росія", – наголосила прокурорка Деді Вуй-А-Цой.

До того ж Росія надала слідству фальшиві знімки зі своїх радарів. А після повторного запиту нідерландської прокуратури Москва заявила, що взагалі не зберегла їх.

В Кремлі добре розуміють, що за свої міжнародні злочини рано чи пізно доведеться відповісти. А судові слухання у Нідерландах допоможуть Україні оформити черговий позов до Росії через систему судів ООН, аби визнати її країною-агресоркою.

Обвинувачені у збитті літака рейсу MH17

Наразі обвинувачення висунули трьом громадянам Росії та одному українцю. Всі вони причетні до транспортування "Бука" з військової бази під Курськом на Донеччину.

Обвинувачені у збитті малайзійського "Боїнга": що відомо Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення:

• колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігорю Гіркіну (Стрєлкову);

• генерал-майору Сергію Дубінському – командиру розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

• полковнику Олегу Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ПДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

• громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

Втім на цьому нідерландські прокурори не зупинилися. За словами юриста Андрія Гука, зараз метою розслідування є встановлення всього ланцюгу командування, яким чином "Бук" взагалі покинув територію Російської Федерації і конкретної військової частини. А також які при цьому команди і ким давались, і хто був в екіпажі і в розрахунку цього "Бука".

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Поки ж нідерландські судді опрацьовують вже зібрані матеріали. Другий блок слухань має завершитися 3 липня. Тоді судді мають вирішити, чи можна переходити до слухань по суті. А остаточний вирок можуть ухвалити вже на початку 2021 року.