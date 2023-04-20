Премировал сам себя: в НАПК приняли решение относительно мэра Тернополя Надала

После того как суд оправдал мэра Тернополя Сергея Надала, его дело не закончилось. НАПК работает над привлечением его к ответственности.

Тернопольский горрайонный суд оправдал мэра Тернополя Сергея Надала, на которого НАПК составил админпротокол за то, что он премировал сам себя. Заседание прошло 18 апреля.

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"Это же было уже"

В НАПК напоминают, что это уже не первый случай, когда суды местного уровня выносят подобные решения в отношении представителей местной власти по делам, связанным с коррупционными правонарушениями.

В пример приводят главу Борисполя, премировавшего себя по случаю Международного женского дня 8 марта. Тогда Бориспольский горрайонный суд закрыл дело из-за отсутствия состава админправонарушения.

Также дело о конфликте интересов у председателя Хмельницкого районного совета слушалось в Хмельницком горрайонном суде. Глава самостоятельно определил размер материальной помощи себе самому. Суд также закрыл дело из-за отсутствия состава админправонарушения.

Кроме того, Жмеринский горрайонный суд тоже закрыл дело мэра Жмеринки, который сам себе выписал премию.

НАПК хочет изменить судебное разбирательство коррупционных дел

После решения Тернопольского суда НАПК отметило, что видит в премировании мэром себя самого конфликт интересов.

По закону НАПК вынуждено передавать административные протоколы в отношении мэров в суды только по месту совершения правонарушения. Следовательно, оправдательные решения судов первой инстанции не могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

НАПК уважает независимость судебной ветви власти и одновременно подчеркивает, что подобная практика побуждает использовать такие решения во избежание ответственности и создает прецеденты, которыми могут злоупотреблять нарушители в аналогичных ситуациях. НАПК напоминает, что базовые принципы работы эффективных государственных институтов должны базироваться на беспристрастности и прозрачности,

– говорится в сообщении.

В то же время в агентстве заявили, что сейчас ведутся работы над тем, чтобы изменить принципы судебного разбирательства коррупционных дел.

Как отмечают, одна из первоочередных задач утвержденной недавно Государственной антикоррупционной программы – подготовка законопроекта, согласно которому рассмотрение подобных дел будет передано из местных судов в ВАКС.

Надал премировал себя: что известно