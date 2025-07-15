Более 50 организаций обратились к Зеленскому и генпрокурору по делу Шабунина

Представители более 50 правозащитных, антикоррупционных организаций и других общественных объединений обратились к президенту Украины, генпрокурору и директору ГБР относительно дела Виталия Шабунина.

В совместном заявлении они требуют "прекратить использовать систему правосудия для политических расправ". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр прав человека ZMINA.

Смотрите также ГБР проводит обыски у главы "Центра противодействия коррупции" Шабунина

Что требуют организации?

В заявлении отмечают, что законодательство не предусматривало осуществления каких-то особых действий со стороны Виталия Шабунина в случае командировки, а он, выполняя приказ, должен был отбыть в командировку.

Вопрос получения или неполучения выплат военнослужащего не зависит от его воли и не им производится их начисление. Эти вопросы регулирует государство, и если оно считает, что осуществлено необоснованную выплату, то существует институт гражданского права, по которому может быть заявлено требование о возврате средств,

– говорится в документе.

Отмечается, что Шабунина подозревают в совершении действий, которые совершали государственные органы, ведь военнослужащий не решает, сколько ему должно быть начислено выплат и кем, он находится в "руках” государства.

По мнению подписантов, действия органов досудебного расследования "можно расценивать или как полную некомпетентность должностных лиц и несоответствие занимаемой должности, или как целенаправленную атаку" против Шабунина.

Они назвали уголовное преследование Шабунина политически мотивированным, призывая президента выразить публичную позицию о недопустимости такого преследования общественных деятелей.

Напомним, 11 июля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении главе "Центра противодействия коррупции" Шабунину за уклонение от военной службы и мошенничество. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.