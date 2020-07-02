Дело Шеремета готово к рассмотрению в суде: почему его не передают
Досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершилось больше месяца назад. Материалы готовы к передаче в суд. Однако пока с документами знакомятся защитники подозреваемых.
С материалами знакомятся защитники
После завершения досудебного расследования, материалы передали на рассмотрение адвокатам. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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Дело окажется в суде, когда защитники завершат изучение документов.
Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, но обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых,
– отметили в Нацполиции.
Коротко о деле Павла Шеремета
- Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.
- В декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых по делу: врача и волонтерку Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар и ветерана АТО Андрея Антоненко.
- Следствие называло Антоненко организатором убийства. Кузьменко обвиняли в том, что она заложила взрывчатку, а Дугар – фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета до убийства.
- По версии следствия, мотив звучит так: неустановленные лица, действуя из личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста.
- В декабре 2019-го, Антоненко и Кузьменко задержали. В конце мая им продлили арест еще на два месяца.
- Еще одну подозреваемую – Яну Дугар освободили под залог в размере 168 тысяч гривен.