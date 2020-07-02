Досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершилось больше месяца назад. Материалы готовы к передаче в суд. Однако пока с документами знакомятся защитники подозреваемых.

С материалами знакомятся защитники

После завершения досудебного расследования, материалы передали на рассмотрение адвокатам. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Дело окажется в суде, когда защитники завершат изучение документов.

Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, но обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых,

– отметили в Нацполиции.

Коротко о деле Павла Шеремета