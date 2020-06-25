В МВД заявляют, что дело убийства журналиста Павла Шеремета – одно из самых сложных в истории Украины, потому что его готовили очень тщательно. Главная цель расследования – установить всех фигурантов дела, вплоть до заказчиков.

Убийство журналиста Шеремета было хорошо продумано, рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко "РБК-Украина".

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По его словам, все были без телефонов, лица прятали, ходили пешком, пути отхода продумали так, что причастные будто шли в никуда.

Геращенко рассказал, что во время расследования дела Шеремета изучали много версий, отслеживали людей, проверяли их ходы. Замминистра добавил, что дело Шеремета – это не дело Авакова, это дело, в котором есть группа полиции, примерно 15 человек.

Задача полиции – найти виновных, задача прокуратуры – не допустить преследования невиновных,

– добавил Геращенко.

Напомним, в мае 2020 года стало известно, что полиция готовится передать дело в суд.

Что известно об убийстве Шеремета: коротко

Автомобиль с журналистом Павлом Шереметом взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте .

. После нескольких лет расследования дела следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

В декабре 2019 года полиция задержала подозреваемых по делу. По информации следователей, мотив – якобы Шеремета убили, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, для дестабилизации ситуации в стране" .

. В мае следствие сменило мотив на такой: неустановленные лица, действуя по личным мотивам, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста.

И эти неустановленные люди "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. О деньгах в квалификации убийства данных нет.

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Кого подозревают в убийстве