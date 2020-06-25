Дело Шеремета – это не дело Авакова: Геращенко о трудностях в расследовании
В МВД заявляют, что дело убийства журналиста Павла Шеремета – одно из самых сложных в истории Украины, потому что его готовили очень тщательно. Главная цель расследования – установить всех фигурантов дела, вплоть до заказчиков.
Убийство журналиста Шеремета было хорошо продумано, рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко "РБК-Украина".
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По его словам, все были без телефонов, лица прятали, ходили пешком, пути отхода продумали так, что причастные будто шли в никуда.
Геращенко рассказал, что во время расследования дела Шеремета изучали много версий, отслеживали людей, проверяли их ходы. Замминистра добавил, что дело Шеремета – это не дело Авакова, это дело, в котором есть группа полиции, примерно 15 человек.
Задача полиции – найти виновных, задача прокуратуры – не допустить преследования невиновных,
– добавил Геращенко.
Напомним, в мае 2020 года стало известно, что полиция готовится передать дело в суд.
Что известно об убийстве Шеремета: коротко
- Автомобиль с журналистом Павлом Шереметом взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте.
- После нескольких лет расследования дела следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".
- В декабре 2019 года полиция задержала подозреваемых по делу. По информации следователей, мотив – якобы Шеремета убили, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, для дестабилизации ситуации в стране".
- В мае следствие сменило мотив на такой: неустановленные лица, действуя по личным мотивам, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста.
- И эти неустановленные люди "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. О деньгах в квалификации убийства данных нет.
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Кого подозревают в убийстве
- Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Впоследствии подозрение Кузьменко несколько изменили: она якобы не подрывала взрывчатку, а только закладывала ее.
- Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, она вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом, но ей уже собрали необходимую сумму для внесения залога.
- Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Ранее следствие называло его организатором, но теперь он – лишь исполнитель по предварительному сговору. Антоненко находится под стражей.
- Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
- Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Находится под домашним арестом по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.