У МВС заявляють, що справа вбивства журналіста Павла Шеремета – одна з найскладніших в історії України, бо її готували дуже ретельно. Головна мета розслідування – встановити всіх фігурантів справи, аж до замовників.

Вбивство журналіста Шеремета було добре продумано, розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко "РБК-Україна".

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За його словами, усі були без телефонів, обличчя ховали, ходили пішки, шляхи відходу продумали так, що причетні ніби йшли в нікуди.

Геращенко розповів, що під час розслідування справи Шеремета вивчали багато версій, відстежували людей, перевіряли їх ходи. Заступник міністра додав, що справа Шеремета – це не справа Авакова, це справа, в якій є група поліції, приблизно 15 людей.

Завдання поліції – знайти винних, завдання прокуратури – не допустити переслідування невинних,

– додав Геращенко.

Нагадаємо, у травні 2020 року стало відомо, що поліція готується передати справу у суд.

Що відомо про вбивство Шеремета: коротко

Автомобіль із журналістом Павлом Шереметом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці.

Після кількох років розслідування справи слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

У грудні 2019 року поліція затримала підозрюваних у справі. За інформацією слідчих, мотив – начебто Шеремета вбили, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, задля дестабілізації ситуації в країні".

У травні слідство змінило мотив на такий: невстановлені особи, діючи з особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту.

І ці невстановлені люди "залучили" Андрія Антоненка, Яну Дугарь і Юлію Кузьменко. Про гроші у кваліфікації вбивства даних немає.

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Кого підозрюють у вбивстві