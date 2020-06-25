Справа Шеремета – це не справа Авакова: Геращенко про труднощі у розслідуванні
У МВС заявляють, що справа вбивства журналіста Павла Шеремета – одна з найскладніших в історії України, бо її готували дуже ретельно. Головна мета розслідування – встановити всіх фігурантів справи, аж до замовників.
Вбивство журналіста Шеремета було добре продумано, розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко "РБК-Україна".
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За його словами, усі були без телефонів, обличчя ховали, ходили пішки, шляхи відходу продумали так, що причетні ніби йшли в нікуди.
Геращенко розповів, що під час розслідування справи Шеремета вивчали багато версій, відстежували людей, перевіряли їх ходи. Заступник міністра додав, що справа Шеремета – це не справа Авакова, це справа, в якій є група поліції, приблизно 15 людей.
Завдання поліції – знайти винних, завдання прокуратури – не допустити переслідування невинних,
– додав Геращенко.
Нагадаємо, у травні 2020 року стало відомо, що поліція готується передати справу у суд.
Що відомо про вбивство Шеремета: коротко
- Автомобіль із журналістом Павлом Шереметом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці.
- Після кількох років розслідування справи слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".
- У грудні 2019 року поліція затримала підозрюваних у справі. За інформацією слідчих, мотив – начебто Шеремета вбили, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, задля дестабілізації ситуації в країні".
- У травні слідство змінило мотив на такий: невстановлені особи, діючи з особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту.
- І ці невстановлені люди "залучили" Андрія Антоненка, Яну Дугарь і Юлію Кузьменко. Про гроші у кваліфікації вбивства даних немає.
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Кого підозрюють у вбивстві
- Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медика. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Згодом підозру Кузьменко дещо змінили: вона нібито не підривала вибухівку, а тільки закладала її.
- Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вона вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом, але їй вже зібрали необхідну суму для внесення застави.
- Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Раніше слідство називало його організатором, але тепер він – лише виконавець за попередньою змовою. Антоненко перебуває під вартою.
- Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
- Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Перебуває під домашнім арештом через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.