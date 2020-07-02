Справа Шеремета готова до розгляду у суді: чому її не передають
Досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершилось більше місяця тому. Матеріали готові до передачі в суд. Проте наразі з документами ознайомлюються захисники підозрюваних.
З матеріалами ознайомлюються захисники
Після завершення досудового розслідування, матеріали передали на розгляд адвокатам. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
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Справа опиниться у суді тоді, коли захисники завершать вивчення документів.
Слідство не буде обмежувати підозрюваних та їх адвокатів в часі на ознайомлення з матеріалами справи, але звертає увагу всіх зацікавлених сторін, що початок розгляду справи залежить саме від сторони захисту та самих підозрюваних,
– наголосили у Нацполіції.
Коротко про справу Павла Шеремета
- Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху автомобіля.
- У грудні 2019 року поліція затримала підозрюваних у справі: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
- Слідство називало Антоненка організатором вбивства. Кузьменко звинувачували у тому, що вона заклала вибухівку, а Дугарь – фотографувала відеокамери біля будинку Шеремета до вбивства.
- За версією слідства, мотив звучить так: невстановлені особи, діючи з особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту.
- У грудні 2019-го, Антоненка та Кузьменко затримали. Наприкінці травня їм продовжили арешт ще на два місяці.
- Ще одну підозрювану – Яну Дугарь звільнили під заставу у розмірі 168 тисяч гривень.