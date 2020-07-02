Досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершилось більше місяця тому. Матеріали готові до передачі в суд. Проте наразі з документами ознайомлюються захисники підозрюваних.

З матеріалами ознайомлюються захисники

Після завершення досудового розслідування, матеріали передали на розгляд адвокатам. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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Справа опиниться у суді тоді, коли захисники завершать вивчення документів.

Слідство не буде обмежувати підозрюваних та їх адвокатів в часі на ознайомлення з матеріалами справи, але звертає увагу всіх зацікавлених сторін, що початок розгляду справи залежить саме від сторони захисту та самих підозрюваних,

– наголосили у Нацполіції.

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