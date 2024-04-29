Сольскому вручили подозрение в завладении государственной землей стоимостью 291 миллион гривен. Также его уличили в попытке завладения землей еще на 190 миллионов.
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Подозревают в незаконном завладении государственной землей
Как сообщили днем, 29 апреля, в САП, следственные судьи ВАКС применили меры пресечения еще к трем подозреваемым по делу о завладении землей на Сумщине площадью около 2,5 тысячи гектаров стоимостью 291 миллион гривен и попытки завладения землей площадью около 3,3 тысячи гектаров еще на 190 миллионов гривен
Согласно решению судей:
- к одному из соорганизаторов применена мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 30 миллионов гривен;
- к одному из пособников – содержание под стражей с залогом в 5 миллионов гривен;
- к другому пособнику – залог в размере 7,5 миллиона гривен.
Напомним, что лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Что известно о деле Сольского: основное
- Преступная группа действовала в 2017 – 2021 годах. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) раскрыли, как "работали" преступники и какие роли выполняли участники схемы. Сольский, кстати, обвинения отрицает и заявляет, что подозрение ошибочно.
- По данным следствия, в 2017 году Сольский, который был владельцем ряда сельхозкомпаний, решил завладеть землей в пользу частного агрохолдинга. Речь об участках, которые находились в использовании двух госпредприятий в Сумской области.
- Среди них – ГП "Надежда" и "Искра", за которыми еще в 1953 году было закреплено около 5800 гектаров земли. Им предъявили обвинения по статьям о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
- В то же время Сольский написал заявление об отставке. Документ датирован 25 апреля, то есть заявление написано уже после объявления Сольскому подозрения в коррупции.
- Утром 26 апреля ВАКС избрал меру пресечения Сольскому – содержание под стражей с возможностью внесения залога. За министра Сольского уже внесли залог. Его размер составил более 75 миллионов гривен. Экс-министр аграрной политики вышел из СИЗО.