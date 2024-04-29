Сольскому вручили подозрение в завладении государственной землей стоимостью 291 миллион гривен. Также его уличили в попытке завладения землей еще на 190 миллионов.

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Подозревают в незаконном завладении государственной землей

Как сообщили днем, 29 апреля, в САП, следственные судьи ВАКС применили меры пресечения еще к трем подозреваемым по делу о завладении землей на Сумщине площадью около 2,5 тысячи гектаров стоимостью 291 миллион гривен и попытки завладения землей площадью около 3,3 тысячи гектаров еще на 190 миллионов гривен

Согласно решению судей:

к одному из соорганизаторов применена мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 30 миллионов гривен;

к одному из пособников – содержание под стражей с залогом в 5 миллионов гривен;

к другому пособнику – залог в размере 7,5 миллиона гривен.

Напомним, что лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о деле Сольского: основное