Сольському вручили підозру у заволодінні державною землею вартістю 291 мільйон гривень. Також його викрили у спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів.
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Підозрюють у незаконному заволодінні державною землею
Як повідомили вдень, 29 квітня, у САП, слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи ще до трьох підозрюваних у справі щодо заволодіння землею на Сумщині площею близько 2,5 тисяч гектарів вартістю 291 мільйон гривень та спроби заволодіння землею площею близько 3,3 тисячі гектарів ще на 190 мільйонів гривень
Згідно з рішенням суддів:
- до одного зі співорганізаторів застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень;
- до з пособників - тримання під вартою із заставою у 5 мільйонів гривень;
- до іншого пособника - застава у розмірі 7,5 мільйона гривень.
Нагадаємо, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що відомо про справу Сольського: основне
- Злочинна група діяла у 2017 – 2021 роках. У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) розкрили, як "працювали" злочинці та які ролі виконували учасники схеми. Сольський, до речі, звинувачення заперечує та заявляє, що підозра помилкова.
- За даними слідства, у 2017 році Сольський, який був власником низки сільгоспкомпаній, вирішив заволодіти землею на користь приватного агрохолдингу. Мова про ділянки, які перебували у використанні двох держпідприємств у Сумській області.
- Серед них – ДП "Надія" та "Іскра", за якими ще 1953 року було закріплено близько 5800 гектарів землі. Їм висунули обвинувачення за статтями про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- Водночас Сольський написав заяву про відставку. Документ датований 25 квітня, тобто заява написана вже після оголошення Сольському підозри у корупції.
- Зранку 26 квітня ВАКС обрав запобіжний захід Сольському – тримання під вартою із можливістю внесення застави. За міністра Сольського уже внесли заставу. Її розмір становив понад 75 мільйонів гривень. Ексміністр аграрної політики вийшов із СІЗО.