На заседание по второму протоколу, составленному на Подвербную, кроме нее и журналиста, не пришел никто. Однако комментариев женщина не давала, объяснив, что с медиа она общается только через адвоката.

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Адвокат не пришел

Сам защитник на заседание не явился. Когда дело поступило в суд, добавили заявление адвоката, который отметил, что 4 мая направил адвокатские запросы в Черниговскую детскую областную больницу, в районное управление полиции, в управление (службу) по делам детей о предоставлении более подробной информации по делу.

Адвокат еще не получил ответ на свои запросы, он попросил суд перенести заседание. Затем слушания перенесли.

Что этому предшествовало