На заседание по второму протоколу, составленному на Подвербную, кроме нее и журналиста, не пришел никто. Однако комментариев женщина не давала, объяснив, что с медиа она общается только через адвоката.
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Адвокат не пришел
Сам защитник на заседание не явился. Когда дело поступило в суд, добавили заявление адвоката, который отметил, что 4 мая направил адвокатские запросы в Черниговскую детскую областную больницу, в районное управление полиции, в управление (службу) по делам детей о предоставлении более подробной информации по делу.
Адвокат еще не получил ответ на свои запросы, он попросил суд перенести заседание. Затем слушания перенесли.
Что этому предшествовало
- Дочь 78-летней Подвербной изложила пост в сети, где рассказала, как ее мать издевается над ней. 12-летняя девочка попросила унести ее.
- Впоследствии у женщины отобрали ребенка из-за ненадлежащих условий ухода и проживания, а также угрозы его жизни
- На Подвербную составили 2 протокола об административных правонарушениях – о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и о психологическом насилии над ребенком.
- Заседание по психологическому насилию состоялось 5 мая. По ходатайству адвоката г-жи Подвербной, рассмотрение этого дела было перенесено на 24 мая.