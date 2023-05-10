На засідання щодо другого протоколу, складеного на Підвербну, крім неї та журналіста, не прийшов ніхто. Однак коментарів жінка не давала, пояснивши, що з медіа вона спілкується тільки через адвоката.
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Адвокат не прийшов
Сам захисник на засідання не з’явився. Коли справа надійшла до суду, додали заяву адвоката, який зазначив, що 4 травня направив адвокатські запити до Чернігівської дитячої обласної лікарні, до районного управління поліції, до управління (служби) у справах дітей щодо надання детальнішої інформації по справі.
Адвокат ще не отримав відповіді на свої запити, він попросив суд перенести засідання. Відтак слухання перенесли.
Що цьому передувало
- Донька 78-річної Підвербної виклала пост у мережі, де розповіла, як її матір знущається з неї. 12-річна дівчинка попросила забрати її.
- Згодом у жінки відібрали дитину через неналежні умови догляду та проживання, а також загрозу її життю
- На Підвербну склали 2 протоколи про адміністративні правопорушення – про неналежне виконання батьківських обов’язків та про психологічне насильство над дитиною.
- Засідання щодо психологічного насильства відбулося 5 травня. За клопотанням адвоката пані Підвербної, розгляд цієї справи було перенесено на 24 травня