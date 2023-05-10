На засідання щодо другого протоколу, складеного на Підвербну, крім неї та журналіста, не прийшов ніхто. Однак коментарів жінка не давала, пояснивши, що з медіа вона спілкується тільки через адвоката.

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Адвокат не прийшов

Сам захисник на засідання не з’явився. Коли справа надійшла до суду, додали заяву адвоката, який зазначив, що 4 травня направив адвокатські запити до Чернігівської дитячої обласної лікарні, до районного управління поліції, до управління (служби) у справах дітей щодо надання детальнішої інформації по справі.

Адвокат ще не отримав відповіді на свої запити, він попросив суд перенести засідання. Відтак слухання перенесли.

Що цьому передувало