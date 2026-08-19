Дело о незаконном обогащении было возбуждено после назначения на должность посла, – Стефанишина

Ольга Стефанишина заявила, что уголовное дело о незаконном обогащении в ее отношении было возбуждено уже после ее назначения на должность посла Украины в США. По ее словам, дело касается "личной жизни и декларирования доходов", а не исполнения служебных обязанностей.

Об этом бывшая депутатка сообщила после судебного заседания по вопросу о изменении меры пресечения, передает hromadske.

Новые подробности дела Стефанишиной

Бывшая чиновница подчеркнула, что международные партнеры в США и Евросоюзе понимают ситуацию.

Поэтому, безусловно, с точки зрения американской аудитории – это мое личное дело, и это мое личное решение, как я буду защищать свою честь и достоинство,

– сказала Стефанишина.

Она также добавила, что еще во время пребывания на посту посла проинформировала о наличии уголовного процесса в отношении нее всех правительственных партнеров в Соединенных Штатах, а также коллег-экспертов, с которыми сотрудничала в Америке.

По словам Стефанишиной, материалы досудебного расследования указывают на то, что дело было возбуждено уже после ее назначения на должность посла в США.

Напомним, следствие обвиняет ее в незадекларированном имуществе и незаконном обогащении. Высший антикоррупционный суд 6 августа назначил Ольге Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен. Эти средства за бывшую чиновницу внесли ее бывшие коллеги-юристы, пока адвокаты обжалуют решение суда.

По версии следователей, Стефанишина не указала в декларации две квартиры в Киеве, средства на их ремонт, аренду жилья, пользование автомобилем Mercedes-Benz, а также расходы на авиабилеты и лечение матери.