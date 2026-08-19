Про це експосолка повідомила після судового засідання щодо розгляду зміни запобіжного заходу, передає hromadske.
Нові деталі справи Стефанішиної
Експосадовиця наголосила на наявності розуміння ситуації серед міжнародних партнерів у США та Євросоюзі.
Тому, безумовно, у розумінні американської аудиторії – це моя приватна справа, і це моє приватне рішення, як я буду захищати свою честь і гідність,
– сказала Стефанішина.
Вона також додала, що ще під час перебування на посаді посолки проінформувала про наявність кримінального процесу щодо неї усім урядовим партнерам у Сполучених Штатах, а також колегам-експертам, з якими співпрацювала в Америці.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
За словами Стефанішиної, матеріали досудового розслідування вказують на той факт, що справу порушили вже після її призначення на посаду посла у США.
Нагадаємо, слідство закидає їй незадеклароване майно та незаконне збагачення. Вищий антикорупційний суд 6 серпня призначив Ользі Стефанішиній запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 мільйонів гривень. Ці кошти за експосадовицю внесли її колишні колеги-юристи, поки адвокати оскаржують рішення суду.
За версією слідчих, Стефанішина не вказала в декларації дві квартири в Києві, кошти на їхній ремонт, оренду житла, користування автомобілем Mercedes-Benz, а також витрати на авіаквитки та лікування матері.