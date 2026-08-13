Про це повідомляє "Українська правда".

Хто вніс заставу?

Платіж на суму 6 мільйонів гривень надійшов від АО "Юридична фірма "Ілляшев та партнери"".

Раніше Стефанішина повідомляла, що кошти для внесення застави нададуть її колишні колеги по бізнесу. Як зазначають "Схеми", сама посадовиця раніше була пов'язана з фірмою "Ілляшев і партнери": у 2020 році компанія повідомила про її приєднання до команди на посаді радниці.

Нагадаємо, 6 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Стефанішиній запобіжний захід у вигляді застави 6 мільйонів гривень. Після рішення суду вона заявляла, що не має необхідної суми для внесення застави.

13 серпня Стефанішина повідомила, що заставу за неї внесуть її колишні колеги по бізнесу. Водночас її захист оскаржує рішення ВАКС, а 19 серпня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду має розглянути відповідну скаргу.

Спочатку сторона обвинувачення просила призначити Стефанішиній заставу у розмірі 15 мільйонів 312 тисяч гривень. Адвокати наполягали, що дохід їхньої клієнтки не перевищує 3 мільйонів гривень, і просили визначити заставу не більш як 10 мільйонів гривень.

Ольга Стефанішина отримала підозру від антикорупційних органів 5 серпня. Їй інкримінують незаконне збагачення та недостовірне декларування.

За словами прокурора САП, за дорученням Стефанішиної майно могли набувати інші особи. За версією слідства, у її деклараціях могли бути не зазначені дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування автомобілем Mercedes-Benz, авіаквитки та лікування матері.

Під час судового засідання колишня посадовиця не стримала емоцій і розплакалася. Вона пояснювала, що не зможе самостійно внести визначену судом заставу, оскільки після цього їй може не вистачити коштів на забезпечення родини, облаштування побуту після переїзду до України та оплату послуг адвокатів.