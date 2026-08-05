Засідання перенесли на 6 серпня. Про це повідомило Hromadske.

Що відомо про судове засідання?

Колишня пані посол України у США Ольга Стефанішина заявила про неможливість сплатити суму застави, яку вимагає сторона обвинувачення. Під час судового засідання вона наголосила, що інакше вона не зможе забезпечувати власну родину.

Ексдипломатка запевнила суддів у своїй готовності співпрацювати зі слідством. Вона підкреслила, що самостійно ухвалила рішення про завершення роботи у Сполучених Штатах і повернення в Україну. Стефанішина сказала, що завжди оперативно реагувала на всі дії правоохоронців.

Підозрювана пообіцяла не ігнорувати судові засідання, постійно перебувати у столиці та максимально сприяти встановленню всіх обставин справи. Водночас вона поскаржилася на серйозні фінансові труднощі. За її словами, переїзд до України, облаштування нового побуту для сім'ї та оплата послуг адвокатів вимагають значних витрат.

Тому з міфічними грошима, які, на думку сторони обвинувачення, можуть бути в мене в наявності, я не можу забезпечити внесення застави своїми власними коштами в запропонованому обсязі, а навіть якщо я знайду таку можливість, я не зможу тоді забезпечити життя своєї родини,

– заявила Стефанішина.

Під час засіданя ексдипломатка не змогла стримати сліз. Судді ухвалили рішення перенести розгляд питання щодо запобіжного заходу на четвер, 6 серпня.

Виступ Стефанішиної у суді: дивіться відео (джерело: "Радіо Свобода")

Що відомо про Стефанішину?

У середу, 5 серпня, Ольга Стефанішина отримала підозру від антикорупційних органів. Ексдипломатку підозрюють у незаконному збагаченні. За наведеними словами прокурора САП, за дорученням підозрюваної здійснювалось набуття майна іншими особами.

Також стверджується, що вона не задекларувала дві однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири.

Ексдипломатка відреагувала на новину про підозру. Вона заявила, що ставиться до цих подій спокійно. Колишня пані посол підкреслила, що значну частину питань, що з'являються у медіа, вона понад рік тому коментувала публічно.