Заседание перенесли на 6 августа. Об этом сообщило Hromadske.

Что известно о судебном заседании?

Бывшая посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о невозможности уплатить сумму залога, которую требует сторона обвинения. Во время судебного заседания она подчеркнула, что в противном случае она не сможет обеспечивать свою семью.

Экс-дипломатка заверила судей в своей готовности сотрудничать со следствием. Она подчеркнула, что самостоятельно приняла решение о завершении работы в Соединенных Штатах и возвращении в Украину. Стефанишина сказала, что всегда оперативно реагировала на все действия правоохранительных органов.

Подозреваемая пообещала не пропускать судебные заседания, постоянно находиться в столице и максимально содействовать установлению всех обстоятельств дела. В то же время она пожаловалась на серьезные финансовые трудности. По ее словам, переезд в Украину, обустройство новой жизни для семьи и оплата услуг адвокатов требуют значительных затрат.

Поэтому, учитывая те мифические деньги, которые, по мнению стороны обвинения, могут у меня иметься, я не могу обеспечить внесение залога собственными средствами в предложенном размере, а даже если я найду такую возможность, я не смогу тогда обеспечить жизнь своей семьи,

– заявила Стефанишина.

Во время заседания бывшая дипломатка не смогла сдержать слез. Судьи приняли решение перенести рассмотрение вопроса о мере пресечения на четверг, 6 августа.

Выступление Стефанишиной в суде: смотрите видео (источник: "Радио Свобода")

Что известно о Стефанишиной?

В среду, 5 августа, Ольге Стефанишиной было предъявлено подозрение антикоррупционными органами. Бывшую дипломатку подозревают в незаконном обогащении. По словам прокурора САП, по поручению подозреваемой осуществлялось приобретение имущества другими лицами.

Также утверждается, что она не задекларировала две однокомнатные квартиры, наличные деньги, которые потратила на ремонт квартир, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры.

Бывшая дипломатка отреагировала на новость о подозрении. Она заявила, что относится к этим событиям спокойно. Бывшая госпожа посол подчеркнула, что значительную часть вопросов, появляющихся в СМИ, она более года назад комментировала публично.