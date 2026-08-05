Ольга Стефанишина поделилась своей реакцией на своей странице в фейсбуке.

Что сказала Стефанишина о новом подозрении в свой адрес?

Ольга Стефанишина подчеркнула, что любые процессуальные действия – это часть законной работы правоохранительной системы, а не доказанная вина.

Я отношусь к этим событиям спокойно и без лишних эмоций, а шумиха вокруг этой истории больше похожа на бурю в стакане воды,

– написала чиновница.

Бывшая посол подчеркнула, что значительную часть вопросов, появляющихся в СМИ, в частности касающихся недвижимости, она более года назад комментировала публично и довольно подробно.

"Еще после первых публикаций я сама предоставила журналистам все необходимые документы по квартире, по поводу которой возникали вопросы. Мне не было и нет чего скрывать", – отметила Стефанишина.

Она также сказала, что "некоторые уже поспешили предположить, что моя дипломатическая служба за океаном станет для меня удобным расстоянием от неудобных вопросов". Но сейчас, как подчеркнула Ольга Стефанишина, она находится в Украине, чтобы отвечать здесь.

Расстояние не станет ни защитой, ни оправданием. Доказывать обвинение должен тот, кто его выдвигает. Я же сделаю то, что должна: спокойно, в рамках закона отстаивать свою позицию. В результате я не сомневаюсь,

– резюмировала дипломатка.

Напомним, Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП в незаконном обогащении. В частности, прокурор САП сообщил, что бывшая посол не указала в декларации две однокомнатные квартиры, наличные средства, потраченные на ремонт квартир, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры. Кроме того, как утверждают правоохранители, Стефанишина не указала пользование "Мерседесом", оформленным на подчиненного.

В настоящее время Высший антикоррупционный суд избирает Ольге Стефанишиной меру пресечения.