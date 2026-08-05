Своєю реакцією Ольга Стефанішина поділилася на своїй сторінці у фейсбуці.

Що сказала Стефанішина про нову підозру для себе?

Ольга Стефанішина наголосила, що будь-які процесуальні дії – це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина.

Я ставлюся до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води,

– написала посадовиця.

Пані експосол підкреслила, що значну частину питань, що з'являються у медіа, зокрема щодо нерухомості, вона понад рік тому коментувала публічно й доволі докладно.

"Ще після перших публікацій я сама надала журналістам усі необхідні документи щодо квартири, до якої виникали питання. Мені не було й немає чого приховувати", – зазначила Стефанішина.

Вона також сказала, що "дехто вже поквапився уявити, що моя дипломатична служба за океаном стане для мене зручною відстанню від незручних запитань". Але зараз, як підкреслила, Ольга Стефанішина, вона перебуває в Україні, щоб відповідати тут.

Відстань не буде ні захистом, ні виправданням. Доводити звинувачення має той, хто його висуває. Я ж зроблю те, що маю: спокійно, за законом відстою свою позицію. У результаті я не сумніваюся,

– резюмувала дипломатка.

Нагадаємо, Ольга Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ і САП у незаконному збагаченні. Зокрема, прокурор САП повідомляв, що пані експосол не внесла до декларації 2 однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири. Крім того, як стверджують правоохоронці. Стефанішина не вказала користування "Мерседесом", записаним на підлеглого.

Наразі Вищий антикорупційний суд обирає Ользі Стефанішиній запобіжний захід.