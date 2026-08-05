Прокуратура вимагає понад 15 мільйонів застави. Про це повідомляє Hromadske.

Що відомо про судове засідання?

Сторона обвинувачення наполягала на запобіжному заході у вигляді застави розміром 15 мільйонів 312 тисяч гривень для колишньої пані посол України у США. Її підозрюють у незаконному збагаченні та неправильному декларуванні своїх статків.

Адвокати наполягають, що дохід їхньої клієнтки не перевищує 3 мільйонів гривень. Вони вимагали, щоб застава не була більшою за 10 мільйонів.

Прокурори пояснювали розмір застави тим, що Стефанішина могла платити 250 тисяч доларів за житло в Києві. Сторона обвинувачення вважає, що підозрювана може втекти за кордон завдяки своїм зв'язкам та наявності кількох дипломатичних паспортів.

Існують ризики, що Стефанішина буде переховуватися. Перебуваючи на високих державних посадах, зокрема як посолка у США, вона набула зв’язків, які могли б допомогти їй у цьому,

– сказав прокурор.

У середу, 5 серпня, Ольга Стефанішина отримала підозру від антикорупційних органів. Ексдипломатку підозрюють у незаконному збагаченні. За наведеними словами прокурора САП, за дорученням підозрюваної здійснювалось набуття майна іншими особами.

Також стверджується, що вона не задекларувала дві однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири.

Під час судового засідання колишня пані посол не стримала сліз. Стефанішина заявила, що не зможе сплатити заставу, бо інакше їй не вистачить ресурсів забезпечувати сім'ю.