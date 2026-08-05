Прокуратура требует залог в размере более 15 миллионов. Об этом сообщает Hromadske.

Что известно о судебном заседании?

Сторона обвинения настаивала на применении меры пресечения в виде залога в размере 15 миллионов 312 тысяч гривен для бывшей посола Украины в США. Ее подозревают в незаконном обогащении и неправильном декларировании своего имущества.

Адвокаты настаивают, что доход их клиентки не превышает 3 миллиона гривен. Они требовали, чтобы залог не превышал 10 миллионов.

Прокуроры обосновали размер залога тем, что Стефанишина могла платить 250 тысяч долларов за жилье в Киеве. Сторона обвинения считает, что подозреваемая может сбежать за границу благодаря своим связям и наличию нескольких дипломатических паспортов.

Существует риск, что Стефанишина будет скрываться. Занимая высокие государственные должности, в частности в качестве посла в США, она приобрела связи, которые могли бы помочь ей в этом,

– сказал прокурор.

В среду, 5 августа, Ольге Стефанишиной было предъявлено подозрение антикоррупционными органами. Бывшую дипломатку подозревают в незаконном обогащении. По словам прокурора САП, по поручению подозреваемой осуществлялось приобретение имущества другими лицами.

Также утверждается, что она не задекларировала две однокомнатные квартиры, наличные средства, которые потратила на ремонт квартир, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры.

Во время судебного заседания бывшая госпожа посол не сдержала слез. Стефанишина заявила, что не сможет внести залог, потому что ей не хватит средств на содержание семьи.