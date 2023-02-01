НАБУ выдвинуло Коболеву подозрение в незаконном премировании работников компании. В частности, чиновник также определил себе премию в размере 10 миллионов долларов США.
К теме Экс-главу Нефтегаза Коболева оставили на свободе: ВАКС не удовлетворил ходатайство прокурора
САП обжаловала решение суда относительно бывшего главы "Нефтегаза"
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционную жалобу на постановление судьи ВАКС. Он отказался применить меру пресечения к бывшему председателю правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрею Коболеву. Такое решение объяснили, в частности, необоснованностью подозрения.
Специализированная антикоррупционная прокуратура считает это решение незаконным и необоснованным. САП не согласна с изложенными в решении доводами о признании подозрения необоснованным, и считает, что следствием собрано достаточно доказательств о наличии рисков препятствования подозреваемым досудебному расследованию,
– говорится в сообщении.
Рассмотрение апелляционной жалобы прокурора состоится 8 февраля.
Кратко о деле Коболева
- В мае 2018 года Коболев, который был тогда главой правления НАК "Нефтегаз Украины", издал приказ о премировании работников компании. Он также определил премию в размере 10 миллионов долларов себе.
- НАБУ и САП 19 января сообщили ему о подозрении. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре подчеркнули, что Коболев сознательно утаил информацию, что для руководителей предприятий, основанных на государственной собственности, установлены предельные размеры премирования по итогам работы. Они согласно законодательству составляют не более 36 должностных окладов в год.
- Отметим, что сам экс-председатель правления "Нефтегаза" также прокомментировал подозрение от правоохранителей. Он отметил, что во время его подготовки находился за границей, однако сразу вернулся в Украину, чтобы "не давать повода для обвинений, что он куда-то сбежал или скрывается". Также Коболев подчеркнул, что собирается доказывать свою правоту.