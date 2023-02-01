НАБУ выдвинуло Коболеву подозрение в незаконном премировании работников компании. В частности, чиновник также определил себе премию в размере 10 миллионов долларов США.

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САП обжаловала решение суда относительно бывшего главы "Нефтегаза"

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционную жалобу на постановление судьи ВАКС. Он отказался применить меру пресечения к бывшему председателю правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрею Коболеву. Такое решение объяснили, в частности, необоснованностью подозрения.

Специализированная антикоррупционная прокуратура считает это решение незаконным и необоснованным. САП не согласна с изложенными в решении доводами о признании подозрения необоснованным, и считает, что следствием собрано достаточно доказательств о наличии рисков препятствования подозреваемым досудебному расследованию,

– говорится в сообщении.

Рассмотрение апелляционной жалобы прокурора состоится 8 февраля.

Кратко о деле Коболева