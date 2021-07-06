Последние 7 лет Владимир Серба проживал в России и находился в розыске. По обвинению в жестоком разгоне Майдана в Запорожье и злоупотреблении властью ему грозит лишение свободы.

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В суд обвиняемый прибыл добровольно и заявил, что все эти годы не знал об уголовном производстве в отношении него. Якобы случайно от знакомых узнал о деле, нашел адвоката и приехал в Октябрьский райсуд.

Местные активисты убеждены: по этому делу есть договоренности

Участники АТО не понимают, почему Серба вернулся в Украину. Подозревают, что обвиняемый имеет договоренности по собственной безопасности с правоохранителями и судом.

Единственный вывод, который мы делаем, что есть определенная договоренность, определенные гарантии безопасности Сербе, что это судебное дело будет закрыто в его пользу,

– убежден атошник Максим Зайченко.

В день судебного заседания в админздание пришло немало активистов. Они пикетировали суд, поскольку придерживаются такого же мнения о договоренностях. Странным кажется и то, что генерала оставили на свободе даже без денежного залога.

Важно. В суде Серба предоставил загранпаспорт в подтверждение своей личности. Объяснил, что украинский паспорт "потерял" в России. Такая ситуация может указывать на получение российского гражданства.

Суд избрал меру пресечения

Суд не стал брать Сербу под стражу – оставил на свободе. Хотя сразу после Революции Достоинства организаторов силовых разгонов судили. Тогда же экс-глава областного совета Виктор Межейко получил 5 лет условно, а экс-глава обладминистрации Александр Пеклушенко покончил с собой. Серба же 9 июля 2014 года пересек границу и бежал в Россию.

"Суд приходит к выводу о применении к обвиняемому Сербе другой, более мягкой меры пресечения в виде личного обязательства", – подчеркнула судья Октябрьского суда Запорожья Юлия Пивоварова.

На объявление меры пресечения Владимир Серба не явился. Хотя по совокупности трех статей ему грозит до 8 лет заключения. Две жертвы разгона Майдана уже не узнают, каким будет приговор: они умерли, не дождавшись правосудия.

Справка. Владимир Серба возглавил милицию Запорожской области в марте 2010 года после победы Виктора Януковича на президентских выборах. До этого руководил отделами внутренних дел в Донецкой области. Обвинительный акт в отношении него прокуратура составила еще в 2015 году. За последние 5 лет трое судей взяли самоотводы, одну судью отстранили от дела по требованию адвоката обвиняемого.

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