Последние 7 лет Владимир Серба проживал в России и находился в розыске. По обвинению в жестоком разгоне Майдана в Запорожье и злоупотреблении властью ему грозит лишение свободы.
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В суд обвиняемый прибыл добровольно и заявил, что все эти годы не знал об уголовном производстве в отношении него. Якобы случайно от знакомых узнал о деле, нашел адвоката и приехал в Октябрьский райсуд.
Местные активисты убеждены: по этому делу есть договоренности
Участники АТО не понимают, почему Серба вернулся в Украину. Подозревают, что обвиняемый имеет договоренности по собственной безопасности с правоохранителями и судом.
Единственный вывод, который мы делаем, что есть определенная договоренность, определенные гарантии безопасности Сербе, что это судебное дело будет закрыто в его пользу,
– убежден атошник Максим Зайченко.
В день судебного заседания в админздание пришло немало активистов. Они пикетировали суд, поскольку придерживаются такого же мнения о договоренностях. Странным кажется и то, что генерала оставили на свободе даже без денежного залога.
Суд избрал меру пресечения
Суд не стал брать Сербу под стражу – оставил на свободе. Хотя сразу после Революции Достоинства организаторов силовых разгонов судили. Тогда же экс-глава областного совета Виктор Межейко получил 5 лет условно, а экс-глава обладминистрации Александр Пеклушенко покончил с собой. Серба же 9 июля 2014 года пересек границу и бежал в Россию.
"Суд приходит к выводу о применении к обвиняемому Сербе другой, более мягкой меры пресечения в виде личного обязательства", – подчеркнула судья Октябрьского суда Запорожья Юлия Пивоварова.
На объявление меры пресечения Владимир Серба не явился. Хотя по совокупности трех статей ему грозит до 8 лет заключения. Две жертвы разгона Майдана уже не узнают, каким будет приговор: они умерли, не дождавшись правосудия.
Силовой разгон Майдана в Запорожье
- Состоялся 26 января 2014 года.
- Более 3 тысяч человек требовали люстрации власти.
- Тогдашний глава области заявил, что пост не покинет и из "Партии регионов" не выйдет.
- Активисты попытались проникнуть в административное здание, но правоохранители с титушками применили против них силу.
- В тот день задержали около 50 человек и более 100 – получили травмы, троих госпитализировали.
- Впоследствии силовики открыли производство по факту попытки захвата админздания.