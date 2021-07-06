Останні 7 років Володимир Серба проживав у Росії та перебував у розшуку. За звинуваченням у жорстокому розгоні Майдану в Запоріжжі та зловживанні владою йому загрожує позбавлення волі.

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До суду обвинувачений прибув добровільно та заявив, що усі ці роки не знав про кримінальне провадження щодо нього. Нібито випадково від знайомих дізнався про справу, знайшов адвоката й приїхав у Жовтневий райсуд.

Місцеві активісти переконані: по цій справі є домовленості

Учасники АТО не розуміють, чому Серба повернувся в Україну. Підозрюють, що обвинувачений має домовленості щодо власної безпеки із правоохоронцями та судом.

Єдиний висновок, який ми робимо, що є певна домовленість, певні гарантії безпеки Сербі, що ця судова справа буде закрита на його користь,

– переконаний АТОвець Максим Зайченко.

У день судового засідання до адмінбудівлі прийшло чимало активістів. Вони пікетували суд, оскільки притримуються такої ж думки про домовленості. Дивним видається і те, що генерала лишили на волі навіть без грошової застави.

Важливо! У суді Серба надав закордонний паспорт на підтвердження своєї особи. Пояснив, що український паспорт "загубив" у Росії. Така ситуація може вказувати на отримання російського громадянства.

Суд обрав запобіжний захід

Суд не став брати Сербу під варту – залишив на волі. Хоч одразу після Революції Гідності організаторів силових розгонів судили. Тоді ж ексголова обласної ради Віктор Межейко отримав 5 років умовно, а ексголова обладміністрації Олександр Пеклушенко вкоротив собі віку. Серба ж 9 липня 2014 року перетнув кордон та втік до Росії.

"Суд доходить висновку про застосування до обвинувачуваного Серби іншого, більш м'якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання", – наголосила суддя Жовтневого суду Запоріжжя Юлія Пивоварова.

На оголошення запобіжного заходу Володимир Серба не з'явився. Хоч по сукупності трьох статей йому загрожує до 8 років ув'язнення. Дві жертви розгону Майдану вже не дізнаються, яким буде вирок: вони померли, не дочекавшись правосуддя.

Довідка. Володимир Серба очолив міліцію Запорізької області у березні 2010 року після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах. До цього керував відділами внутрішніх справ у Донецькій області. Обвинувальний акт щодо нього прокуратура склала ще 2015 року. За останні 5 років троє суддів узяли самовідводи, одну суддю усунули від справи на вимогу адвокатки обвинуваченого.

Силовий розгін Майдану в Запоріжжі