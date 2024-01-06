Дело всего государства, а не только военных, – эксперт об ответственности за мобилизацию

В вопросе мобилизации политики и чиновники имеют свою зону ответственности. Поэтому они должны заниматься каждый своим делом, а не перекладывать всю ответственность только на военных.

Об этом заявил политический эксперт и военный Кирилл Сазонов.

Многие политики уже месяц играют "в пинг-понг" с законопроектом. Комитет Рады опрокидывает ответственность на министерство обороны, министерство обороны в ответ сбрасывает ее на депутатов. В итоге все стороны заинтересованы в том, чтобы свалить ответственность на военных. Мобилизация – общее дело всего государства, а не только военных. Это тот случай, где жизненно необходимо участие всех. Только при таких условиях выстоим, только при таких условиях победим!

– заявил Кирилл Сазонов.

Ответственность за мобилизацию

Он отметил, что в вопросе мобилизации "каждый тянет одеяло на себя и пытается рассказать о мобилизации из своей колокольни или своего окопа (у кого что)". В это время ребята в окопах измотаны – и морально, и физически.

"Мобилизация – это объективная потребность, чтобы страна выстояла в войне", – подчеркнул Сазонов.

"Защита страны – это дело всех и каждого. И мобилизация – неотъемлемая составляющая этой защиты, где у каждого есть своя задача. ВСУ занимается своим делом – определяет потребность в личном составе, готовит его и воюет; государственная власть – принимает законы и нормативные акты, формирует бюджет, осуществляет планирование в масштабах всей страны, управляет экономической политикой; местная власть - обеспечивает подразделения помещениями и транспортом, выделяет средства в пределах собственных бюджетов и т.д. – подчеркнул Кирилл Сазонов.