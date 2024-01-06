Про це заявив політичний експерт та військовий Кирило Сазонов.

Багато політиків вже місяць грають "у пінг-понг" із законопроєктом. Комітет Ради перекидає відповідальність на міністерство оборони, міністерство оборони у відповідь скидає її на депутатів. У підсумку, всі сторони зацікавлені у тому, щоб звалити відповідальність на військових. Мобілізація – спільна справа усієї держави, а не лише військових. Це той випадок, де життєво необхідна участь всіх. Лише за таких умов вистоїмо, лише за таких умов переможемо!

– заявив Кирило Сазонов.

Відповідальність за мобілізацію

Він зазначив, що у питанні мобілізації "кожен тягне ковдру на себе і намагається розповісти про мобілізацію зі своєї дзвіниці або свого окопу (у кого що)". В цей час хлопці в окопах виснажені – і морально, і фізично.

"Мобілізація – це об'єктивна потреба, щоб країна вистояла у війні", – наголосив Сазонов.

"Захист країни – це справа всіх та кожного. І мобілізація – невід'ємна складова цього захисту, де у кожного є своє завдання. ЗСУ займається своєю справою – визначає потребу в особовому складі, готує його та воює; державна влада – ухвалює закони та нормативні акти, формує бюджет, здійснює планування у масштабах всієї країни, управляє економічною політикою; місцева влада – забезпечує підрозділи приміщеннями та транспортом, виділяє кошти у межах власних бюджетів тощо. Маємо спільно пройти цей важкий етап, а не призначати заздалегідь відповідального за непопулярні рішення", – підкреслив Кирило Сазонов.