Дело бывшего главы Верховного суда Князева направили в суд
Источник:САП
Дело бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева направили в суд. Его подозревают в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов.
Обвинительный акт направили в суд 4 марта 2024 года. Это удалось сделать по материалам досудебного расследования.
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Детали дела
Удалось установить, что в 2002 году бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. 18 лет спустя они обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции комбината. В суде отказали.
В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли – продажи ценных бумаг.
Чтобы не потерять акции, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бекофиса" в Верховном Суде. Уже в марте – апреле 2023 года бизнесмен передал адвокату 2,7 миллиона долларов США (1,8 млн долларов США – судьям Верховного Суда, остальные – как "оплата" посреднических услуг).
19 апреля 2023 года Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена.
Во время следственных действий НАБУ и САП задокументировали передачу и получение двумя траншами 1,8 миллиона долларов США. Во время получения второго транша в 450 тысяч долларов США 15 мая 2023 года Председателя ВС и адвоката разоблачили "на горячем".
Санкция статьи Князева предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Дело Пашинского
- Бывшему и.о. главы Офиса Президента 21 февраля избирали меру пресечения. Заседание проходило без журналистов, их не впустили.
- Сторона обвинения ходатайствовала о применении к Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, но не дольше срока досудебного расследования. Кроме этого, просили о залоге в размере 299 миллионов 999 тысяч 100 гривен.
- Следствие считает, что во время того, как он возглавлял Администрацию Президента, Пашинский вместе с бизнесменом Сергеем Тищенко и рядом других лиц завладели нефтепродуктами – 97 000 тонн топлива. Убытки государству оценили в 967 миллионов гривен.