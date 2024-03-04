Дело бывшего главы Верховного суда Князева направили в суд

Дело бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева направили в суд. Его подозревают в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов.

Обвинительный акт направили в суд 4 марта 2024 года. Это удалось сделать по материалам досудебного расследования.

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Детали дела

Удалось установить, что в 2002 году бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. 18 лет спустя они обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции комбината. В суде отказали.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли – продажи ценных бумаг.

Чтобы не потерять акции, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бекофиса" в Верховном Суде. Уже в марте – апреле 2023 года бизнесмен передал адвокату 2,7 миллиона долларов США (1,8 млн долларов США – судьям Верховного Суда, остальные – как "оплата" посреднических услуг).

19 апреля 2023 года Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена.

Во время следственных действий НАБУ и САП задокументировали передачу и получение двумя траншами 1,8 миллиона долларов США. Во время получения второго транша в 450 тысяч долларов США 15 мая 2023 года Председателя ВС и адвоката разоблачили "на горячем".

Санкция статьи Князева предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Дело Пашинского