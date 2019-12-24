Дело Майдана: экс-беркутовцев оставят под стражей и не будут обменивать

Бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле Майдана, оставят под стражей до 14 января. Передачи экс-силовиков в рамках обмена пленных не произойдет.

Такое решение принял Святошинский райсуд Киева после очередного рассмотрения уголовного производства.

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Под стражей оставят Олега Янишевского, Сергея Зинеченко и Павла Аброськина.

О том, что бывших силовиков не будут обменивать, сообщил в фейсбуке и пророссийский адвокат Валентин Рыбин.

Украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут",

– заявил он.

Что было раньше

Трехсторонняя контактная группа в Минске 23 декабря договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех".

О том, что бывшим работникам "Беркута" готовят изменение меры пресечения, стало известно из СМИ накануне. Об этом, вероятно, должны были ходатайствовать прокуроры. Соответствующее распоряжение им дало руководство ГПУ.

После этого общественная организация "Семья Героев Небесной сотни" обратилась к Владимиру Зеленскому не допустить обмен пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах Майдана. В организации сообщили, что выдачей экс-беркутовцев Россия хочет расколоть общество и устроить "ревизию оценки Революции Достоинства". А это в результате может привести к изменению курса Украины с проевропейского на пророссийский.

Что известно о наказании экс-беркутовцев, причастных к расстрелу Майдана