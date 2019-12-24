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      Дело Майдана: экс-беркутовцев оставят под стражей и не будут обменивать

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      Экс-беркутовцев не будут обменивать, а оставят под стражей / liga.net

      Бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле Майдана, оставят под стражей до 14 января. Передачи экс-силовиков в рамках обмена пленных не произойдет.

      Такое решение принял Святошинский райсуд Киева после очередного рассмотрения уголовного производства.

      Читайте также: Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена пленными до конца года: видео

      Под стражей оставят Олега Янишевского, Сергея Зинеченко и Павла Аброськина.

      О том, что бывших силовиков не будут обменивать, сообщил в фейсбуке и пророссийский адвокат Валентин Рыбин.

      Украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут",
      – заявил он.

      Что было раньше

      • Трехсторонняя контактная группа в Минске 23 декабря договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех".
      • О том, что бывшим работникам "Беркута" готовят изменение меры пресечения, стало известно из СМИ накануне. Об этом, вероятно, должны были ходатайствовать прокуроры. Соответствующее распоряжение им дало руководство ГПУ.
      • После этого общественная организация "Семья Героев Небесной сотни" обратилась к Владимиру Зеленскому не допустить обмен пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах Майдана. В организации сообщили, что выдачей экс-беркутовцев Россия хочет расколоть общество и устроить "ревизию оценки Революции Достоинства". А это в результате может привести к изменению курса Украины с проевропейского на пророссийский.

      Что известно о наказании экс-беркутовцев, причастных к расстрелу Майдана

      • Ранее из СИЗО отпустили экс-беркутовца Александра Маринченко, который является обвиняемым по делу о расстрелах на Институтской, под домашний арест.
      • Сергею Тамтури, который также является фигурантом дела, 24 октября смягчили меру пресечения.
      • Ранее Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова.
      • Еще трое обвиняемых бывших беркутовцев – Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин – до сих пор находятся в СИЗО.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Обмен пленными Новости Киева Небесная Сотня Революция достоинства Беркут СІЗО
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