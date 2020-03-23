Дело MH17: суд обратился относительно секретных спутниковых изображений США
Суд по делу о сбитом на Донбассе пассажирском Boeing рейса MH17 просит обвинение ответить на вопрос, соответствует ли действительности, что США обладают засекреченными изображениями якобы запуска ракеты из комплекса "Бук". Собственно эта ракета и сбила самолет.
Соответствующий запрос в рамках судебных слушаний обнародовал главный судья Хендрик Стейнхаус. Слушания возобновились 23 марта на 1 день и транслировались в интернете.
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По словам судьи, в документах обсуждения, которое состоялось в рамках "круглого стола" в парламентском комитете 22 января 2016 года, сказано, что у США есть доступ к секретным изображениям, сделанным со спутника. На этих картинках вроде видно запуск ракеты, которая сбила Boeing в небе на Донбассом.
"Эту информацию предоставила нидерландская служба безопасности. В документах также есть утверждение, что у США нет возражений, чтобы раскрыть эту информацию. Вопрос суда заключается в том, соответствует ли это действительности? И если да, то намерено ли обвинение добавить эту информацию к делу?"– зачитал запрос судья.
Кроме того, суд поставил вопрос относительно письма, отправленного 27 мая 2019 года в США с запросом относительно "пин-кода и кредитных карт ряда компаний в Тунисе и ряд других пин-код действий между Донецком и Чечней 17 июля 2014 года".
"Вопрос: получила ли прокуратура ответ?"– добавил Стейнхаус.
В то же время суд захотел узнать, определило ли обвинение других потерпевших по этому делу.
Суд поднимает эти вопросы уже на этой стадии с тем, чтобы на более поздней стадии обвинения получило бы возможность реагировать или в письменном виде, или во время слушаний,
– подчеркнул он.
Следующее судебное заседание назначено на 8 июня.
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Что известно о судебном процессе по делу сбитого Boeing рейса MH17
10 марта в Нидерландах прошло первое заседание суда по сбитии Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Официально обвинения выразили трем россиянам и одному украинцу:
- бывшего "министра обороны" так называемой "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).
- генерал-майора Сергея Дубинского (позывной "Хмурый"). Он был командиром разведки "ДНР", является офицером ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;
- полковника Олега Пулатова (позывной "Гюрза"). Он – ветеран российских ВДВ, его упомянули в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска;
- гражданина Украины Леонида Харченко (позывной "Крот"). Он – боевик "ДНР".
Судья отметил, что один из подозреваемых – бывший "министр обороны" Игорь Гиркин, отрицает законность решений нидерландского суда по катастрофе. Ему пытались официально вручить повестку по адресу его регистрации, а также связаться с ним электронно: через скайп и Вконтакте, но безуспешно. Поэтому судья считает, что Гиркин сознательно не приехал в суд.
Предыдущее решение относительно подозреваемых появится не ранее, чем через 14 дней после окончания слушаний.
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Что известно о сбитии МН17
- 17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777.
- Судно принадлежало авиакомпании Malaysia Airlines и совершавшего рейс Амстердам – Куала-Лумпур.
- На борту находились 298 пассажиров и членов экипажа: все они погибли.
- Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс.
- Она принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, который располагается в Курской области.
- Российские власти отрицают причастность своих структур к трагедии.
Трагедия сбитого Россией боинга в цифрах / Инфографика 24 канала