Дело MH17: суд обратился относительно секретных спутниковых изображений США

Суд по делу о сбитом на Донбассе пассажирском Boeing рейса MH17 просит обвинение ответить на вопрос, соответствует ли действительности, что США обладают засекреченными изображениями якобы запуска ракеты из комплекса "Бук". Собственно эта ракета и сбила самолет.

Соответствующий запрос в рамках судебных слушаний обнародовал главный судья Хендрик Стейнхаус. Слушания возобновились 23 марта на 1 день и транслировались в интернете.

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По словам судьи, в документах обсуждения, которое состоялось в рамках "круглого стола" в парламентском комитете 22 января 2016 года, сказано, что у США есть доступ к секретным изображениям, сделанным со спутника. На этих картинках вроде видно запуск ракеты, которая сбила Boeing в небе на Донбассом.

"Эту информацию предоставила нидерландская служба безопасности. В документах также есть утверждение, что у США нет возражений, чтобы раскрыть эту информацию. Вопрос суда заключается в том, соответствует ли это действительности? И если да, то намерено ли обвинение добавить эту информацию к делу?"– зачитал запрос судья.

Кроме того, суд поставил вопрос относительно письма, отправленного 27 мая 2019 года в США с запросом относительно "пин-кода и кредитных карт ряда компаний в Тунисе и ряд других пин-код действий между Донецком и Чечней 17 июля 2014 года".

"Вопрос: получила ли прокуратура ответ?"– добавил Стейнхаус.

В то же время суд захотел узнать, определило ли обвинение других потерпевших по этому делу.

Суд поднимает эти вопросы уже на этой стадии с тем, чтобы на более поздней стадии обвинения получило бы возможность реагировать или в письменном виде, или во время слушаний,

– подчеркнул он.

Следующее судебное заседание назначено на 8 июня.

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Что известно о судебном процессе по делу сбитого Boeing рейса MH17

10 марта в Нидерландах прошло первое заседание суда по сбитии Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Официально обвинения выразили трем россиянам и одному украинцу:

бывшего "министра обороны" так называемой "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).

(Стрелкова). генерал-майора Сергея Дубинского (позывной "Хмурый"). Он был командиром разведки "ДНР", является офицером ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;

(позывной "Хмурый"). Он был командиром разведки "ДНР", является офицером ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет; полковника Олега Пулатова (позывной "Гюрза"). Он – ветеран российских ВДВ, его упомянули в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска;

(позывной "Гюрза"). Он – ветеран российских ВДВ, его упомянули в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска; гражданина Украины Леонида Харченко (позывной "Крот"). Он – боевик "ДНР".

Судья отметил, что один из подозреваемых – бывший "министр обороны" Игорь Гиркин, отрицает законность решений нидерландского суда по катастрофе. Ему пытались официально вручить повестку по адресу его регистрации, а также связаться с ним электронно: через скайп и Вконтакте, но безуспешно. Поэтому судья считает, что Гиркин сознательно не приехал в суд.

Предыдущее решение относительно подозреваемых появится не ранее, чем через 14 дней после окончания слушаний.

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Что известно о сбитии МН17

17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 .

. Судно принадлежало авиакомпании Malaysia Airlines и совершавшего рейс Амстердам – Куала-Лумпур .

и совершавшего рейс . На борту находились 298 пассажиров и членов экипажа: все они погибли .

. Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс .

. Она принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России , который располагается в Курской области.

, который располагается в Курской области. Российские власти отрицают причастность своих структур к трагедии.



Трагедия сбитого Россией боинга в цифрах / Инфографика 24 канала