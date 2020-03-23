Справа MH17: суд звернувся щодо секретних супутникових зображень США

Суд у справі про збитий на Донбасі пасажирський Boeing рейсу MH17 просить обвинувачення відповісти на питання, чи відповідає дійсності, що США володіють засекреченими зображеннями нібито запуску ракети з комплексу "Бук". Власне ця ракета і збила літак.

Відповідний запит у межах судових слухань оприлюднив головний суддя Хендрік Стейнхаус. Слухання відновилися 23 березня на 1 день і транслювалися в інтернеті.

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За словами судді, у документах обговорення, яке відбулося у межах "круглого столу" в парламентському комітеті 22 січня 2016 року, сказано, що у США є доступ до секретних зображень, зроблених із супутника. На цих зображеннях начебто видно запуск ракети, яка зрештою збила Boeing у небі на Донбасом.

"Цю інформацію надала нідерландська служба безпеки. У документах також є ствердження, що у США немає заперечень, щоб розкрити цю інформацію. Питання суду полягає в тому, чи це відповідає дійсності? І якщо так, то чи має намір звинувачення додати цю інформацію до справи?" – зачитав запит суддя.

Крім того, суд поставив питання щодо листа, відправленого 27 травня 2019 року в США із запитом щодо "пін-коду та кредитних карт низки компаній в Тунісі та низку інших пін-код дій між Донецьком і Чечнею 17 липня 2014 року".

"Питання: чи отримала прокуратура відповідь?" – додав Стейнхаус.

Водночас суд захотів дізнатися, чи визначило обвинувачення інших потерпілих у цій справі.

Суд піднімає ці питання вже на цій стадії з тим, щоб на більш пізній стадії звинувачення отримало б можливість реагувати або в письмовому вигляді, або під час слухань,

– підкреслив він.

Наступне судове засідання призначено на 8 червня.

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Що відомо про судовий процес у справі збитого Boeing рейсу MH17

10 березня у Нідерландах пройшло перше засідання суду щодо збиття Boeing MH17 над Донбасом у 2014 році. Офіційно звинувачення висловили трьом росіянам та одному українцеві:

колишнього "міністра оборони" так званої "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

(Стрєлкова). генерал-майора Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"). Він був командиром розвідки "ДНР", є офіцером ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

(позивний "Хмурий"). Він був командиром розвідки "ДНР", є офіцером ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак; полковника Олега Пулатова (позивний "Гюрза"). Він – ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

(позивний "Гюрза"). Він – ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску; громадянина України Леоніда Харченка (позивний "Кріт"). Він – бойовик "ДНР".

Суддя зазначив, що один з підозрюваних – колишній "міністр оборони" Ігор Гіркін, заперечує законність рішень нідерландського суду щодо катастрофи. Йому намагалися офіційно вручити повістку за адресою його реєстрації, а також зв'язатися з ним електронно: через скайп і Вконтакте, але безуспішно. Тому суддя вважає, що Гіркін свідомо не приїхав до суду.

Попереднє рішення щодо підозрюваних з'явиться не раніше, ніж через 14 днів після закінчення слухань.

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Що відомо про збиття МН17

17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777.

Судно належало авіакомпанії Malaysia Airlines та здійснювало рейс Амстердам – Куала-Лумпур.

та здійснювало рейс На борту перебували 298 пасажирів та членів екіпажу: усі вони загинули.

Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас.

Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії , що розташовується у Курській області.

, що розташовується у Курській області. Російська влада заперечує причетність своїх структур до трагедії.



Трагедія збитого Росією боїнгу в цифрах / Інфографіка 24 каналу