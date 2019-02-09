Дело Небесной сотни: когда проведут следственные эксперименты на месте погибших

Генпрокуратура за почти пять лет расследования в деле по убийству майдановцев так и не провела следственный эксперимент. Кроме того, на улице Институтский в Киеве поставили забор и собираются строить мемориал жертвам Небесной сотни. А это делает невозможным проведение эксперимента, который должен воспроизвести события тех дней и стать доказательством против обвиняемых правоохранителей.

Следовательно, Генпрокурор Юрий Луценко и начальник расследований ГПУ Сергей Горбатюк планируют встретиться, чтобы обсудить снос строительной площадки. Встрече предшествовали взаимные обвинения в срыве эксперимента.

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Возможно ли провести следственный эксперимент без сноса площадки? Нет, ведь по правилам криминалистики, следственный эксперимент должен происходить в таких же условиях, как сам эпизод, который воспроизводят.

Генеральный прокурор во всем обвиняет Сергея Горбатюка, который непосредственно занимается этим делом. Он подчеркнул, что Горбатюк уже четвертый месяц на пятом году следствия не смог провести эксперимент, объясняя тем, что с ноября ему мешали листья, а теперь снег.



Расстрел майдановцев на улице Институтской

Зато сам Сергей Горбатюк говорит, что ему странно слышать такие обвинения в свой адрес. Ведь расстрелы на Майдане происходили в определенных погодных условиях, чтобы эксперимент был максимально точным и у стороны защиты не было к нему вопросов.

Если для какого-то для воспроизведения эпизода убийств действительно мешает листва, то она мешает. А следовательно невозможно провести следственный эксперимент и необходимо ждать, когда условия будут соответствовать тем событиям,

– заявил Сергей Горбанюк.

Кроме того, Горбатюк утверждает, что большинство следственных экспериментов на Институтской уже проведены, и осталось еще около тридцати.

Почему начали строить мемориал? Горбатюк объяснил, что вышло недоразумение, и строителную площадку поставили без ведома следователей и прокуроров, хотя есть решение суда о запрете изменения условий.

Адвокат родственников погибших на Майдане Виталий Титич уверен, что обеспечить все условия для проведения следственных экспериментов должен как раз Генеральный прокурор, поэтому появление на стройплощадке институтский – это сфера его компетенции и прямая ответственность. Следовательно, если вопрос решат, то в нижней части улицы следственные эксперименты завершатся через две недели.

Что такое Майдан или Революция Достоинства?

Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранителей и спецназовцев режима Виктора Януковича, а также в поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Из-за столкновения активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибли более 100 участников протестов. Погибших начали называть Небесной сотней. После событий на Майдане тогдашний президент Янукович сбежал из страны.