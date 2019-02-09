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      Справа Небесної сотні: коли проведуть слідчі експерименти на місці загиблих

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      Генпрокуратура за майже п'ять років розслідування у справі по вбивству майданівців так і не провела слідчий експеримент. Крім того, на вулиці Інститутський у Києві поставили паркан та планують будувати меморіал жертвам Небесної сотні. А це унеможливлює проведення експерименту, який має відтворити події тих днів та стати доказом проти обвинувачених правоохоронців.

      Відтак Генпрокурор Юрій Луценко та начальник розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк планують зустрітися, аби обговорити знесення будівельного майданчика. Зустрічі передували взаємні звинувачення у зриві експерименту.

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      Чи можливо провести слідчий експеримент без знесення майданчика? Ні, адже за правилами криміналістики, слідчий експеримент має відбуватись у таких самих умовах, як сам епізод, який відтворюють.

      Генеральний прокурор у всьому звинувачує Сергія Горбатюка, який безпосередньо займається цією справою. Він наголосив, що Горбатюк вже четвертий місяць на п'ятому році слідства не зміг провести експеримент, пояснюючи тим, що з листопада йому заважало листя, а тепер сніг.

      Розстріл на вулиці Інститутській
      Розстріл майданівців на вулиці Інститутській

      Натомість сам Сергій Горбатюк каже, що йому дивно чути такі звинувачення на свою адресу. Адже розстріли на майдані відбувались у певних погодних умовах, щоб експеримент був максимально точним і у сторони захисту не було до нього питань.

      Якщо для якогось для відтворення епізоду вбивств дійсно заважає листя, то воно заважає. А відтак неможливо провести слідчий експеримент і необхідно чекати, коли умови будуть відповідати тим подіям,
      – заявив Сергій Горбанюк.

      Крім того, Горбатюк стверджує, що більшість слідчих експериментів на Інститутській вже проведено, і залишилось ще близько тридцяти. 

      Чому почали будувати меморіал? Горбатюк пояснив, що вийшло непорозуміння, і будівничий майданчик поставили без відома слідчих і прокурорів, хоча є рішення суду про заборону зміни умов.

      Адвокат родичів загиблих на майдані Віталій Титич впевнений, що забезпечити всі умови для проведення слідчих експериментів має якраз Генеральний прокурор, тому поява будмайданчику на інститутський – це сфера його компетенції й пряма відповідальність. Відтак, якщо питання розв'яжуть, то в нижній частині вулиці слідчі експерименти завершаться за два тижні. 

      Що таке Майдан або Революція Гідності?Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронців та спецпризначенців режиму Віктора Януковича, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Загиблих почали називати Небесною Сотнею. Після подій на Майдані тодішній президент Янукович втік з країни.

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      Теги: Новини України Євромайдан ГПУ Юрій Луценко Сергій Горбатюк Жертви
      Джерело: 24 канал
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