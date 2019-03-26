Дело о могильнике "Гаврилівських курчат": владелец-экс-регионал вышел сухим из воды

Генпрокуратура закрыла дело против владельцев "Гаврилівських курчат" – бывшего нардепа от Партии регионов Евгения Сигала и его жены Марины. Супругов подозревали в создании птичьего могильника и загрязнении окружающей среды возле Вышгорода на Киевщине.

Прокурор ГПУ 6 февраля постановил закрыть уголовное производство. Причиной стало отсутствие в действиях Сигала и его жены состава уголовного правонарушения, говорится в решении Киевского апелляционного суда.

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При этом Сигалы пытались в суде оспорить причину закрытия дела. Они хотели, чтобы прокурор указал причиной отсутствие события уголовного правонарушения, а не отсутствие состава уголовного преступления. Однако апелляционный суд отказал в таком иске.

Что известно про могильник "Гаврилівських курчат"? Летом 2018 года журналисты провели расследование и выяснили, что жители Вышгорода не могут пить воду из собственных колодцев. А по всему селу каждый день воняет гнилым мясом. Все потому, что предприятие "Комплекс Агромарс", которое и выпускает продукцию "Гаврилівські курчата", систематически нарушало все нормы законов об утилизации отходов животного происхождения. То есть на предприятии массово гибли куры, которых закапывали просто в землю. Хотя рядом есть утилизационный завод от птицефабрики. Очевидно, что предприниматели экономили. Ведь зачем тратить дорогую электроэнергию на утилизацию отходов, если мертвых животных можно просто зарыть в землю? Так, тушки кур закапывали в арендованную землю на территории более 1000 гектаров. При том, что эта земля была предназначена для ведения сельского хозяйства.



В июне 2018 года прокуратура сообщила Евгению и Марине Сигал о подозрении в создании преступной организации и в загрязнении окружающей среды. Они были задержаны, но впоследствии вышли под залог.



Мертвая птица из "Гаврилівських курчат"

В подозрении Сигалу было указано, что за нарушение должностными лицами "Агромарса" правил экологической безопасности при работе предприятия государство понесло 253,82 миллиона гривен убытков.

Однако супруги Сигал на суде указывали, что все эпизоды дела в отношении них опровергли судебные решения в хозяйственном и административном судопроизводстве. А массовая гибель птицы на предприятии была якобы вызвана отключениями электроэнергии.

Работники "Агромарса" вывозили и захоронили отходы и тушки птиц в урочище "Каланча" в Вышгородском районе. Сигал утверждали, что это была вынужденная и временная мера.

Более того, они предъявили прокуратуре решение админсуда, который отменил наложенный на них штраф за загрязнение земли.