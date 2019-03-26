Справа про могильник "Гаврилівських курчат": власник-екс-регіонал вийшов сухим з води

Генпрокуратура закрила справу проти власників "Гаврилівських курчат" – колишнього нардепа від Партії регіонів Євгена Сігала та його дружини Марини. Подружжя підозрювали у створенні пташиного могильника і забрудненні довкілля біля Вишгорода на Київщині.

Прокурор ГПУ 6 лютого постановив закрити кримінальне провадження. Причиною стала відсутністю у діях Сігала та його дружини складу кримінального правопорушення, мовиться у рішенні Київського апеляційного суду.

Читайте також: Мартинюк розповіла, на чому економив Сігал, закопуючи мертвих курей

При цьому Сігали намагалися в суді оскаржити причину закриття справи. Вони хотіли, щоб прокурор вказав причиною відсутність події кримінального правопорушення, а не відсутність складу кримінального злочину. Проте апеляційний суд відмовив у такому позові.

Що відомо про могильник "Гаврилівських курчат"? Влітку 2018 року журналісти провели розслідування і з’ясували, що жителі Вишгорода не можуть пити воду з власних криниць. А по всьому селу щодня смердить гнилим м'ясом. Усе тому, що підприємство "Комплекс Агромарс", яке й випускає продукцію "Гаврилівські курчата", систематично порушувало усі норми законів про утилізацію відходів тваринного походження. Тобто на підприємстві масово гинули кури, яких закопували просто в землю. Хоча поруч є утилізаційний завод від птахофабрики. Очевидно, що підприємці економили. Адже навіщо витрачати дорогу електроенергію на утилізацію відходів, якщо мертвих тварин можна просто зарити в землю? Так, тушки курей закопували в орендовану землю на території понад 1000 гектарів. При тому, що ця земля була призначена для ведення сільського господарства.



У червні 2018 року прокуратура повідомила Євгенові та Марині Сігалам про підозру у створенні злочинної організації і в забрудненні довкілля. Вони були затримані, але згодом вийшли під заставу.



Мертва птиця з "Гаврилівських курчат"

У підозрі Сігалам було вказано, що через порушення посадовцями "Агромарсу" правил екологічної безпеки при роботі підприємства держава зазнала 253,82 мільйона гривень збитків.

Однак подружжя Сігалів на суді вказували, що всі епізоди справи щодо них спростували судові рішення у господарському та адміністративному судочинстві. А масова загибель птиці на підприємстві була нібито викликана відключеннями електроенергії.

Працівники "Агромарсу" вивезли і поховали відходи і тушки птахів в урочищі "Каланча" у Вишгородському районі. Сігали стверджували, що це була вимушена і тимчасова міра.

Більше того, вони пред'явили прокуратурі рішення адмінсуду, який скасував накладений на них штраф за забруднення землі.