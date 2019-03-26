20:08
26 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Загроза для Путіна – Шнуров іде в політику. Пророк сказав, що Лазарєв пабєдіт
      Вєсті Кремля
      21:56, 25 березня
      Вєсті.UA: Порошенко відрікся від свого кума. Прозріння Вілкула
      Вєсті.UA
      19:52, сьогодні
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Справа про могильник "Гаврилівських курчат": власник-екс-регіонал вийшов сухим з води

      193 Читать новость на русском
      ГПУ закрила справу проти власника "Гаврилівських курчат" Сігала та його дружини
      ГПУ закрила справу проти власника "Гаврилівських курчат" Сігала та його дружини / Колаж 24 канал

      Генпрокуратура закрила справу проти власників "Гаврилівських курчат" – колишнього нардепа від Партії регіонів Євгена Сігала та його дружини Марини. Подружжя підозрювали у створенні пташиного могильника і забрудненні довкілля біля Вишгорода на Київщині.

      Прокурор ГПУ 6 лютого постановив закрити кримінальне провадження. Причиною стала відсутністю у діях Сігала та його дружини складу кримінального правопорушення, мовиться у рішенні Київського апеляційного суду.

      Читайте також: Мартинюк розповіла, на чому економив Сігал, закопуючи мертвих курей

      При цьому Сігали намагалися в суді оскаржити причину закриття справи. Вони хотіли, щоб прокурор вказав причиною відсутність події кримінального правопорушення, а не відсутність складу кримінального злочину. Проте апеляційний суд відмовив у такому позові.

      Що відомо про могильник "Гаврилівських курчат"? Влітку 2018 року журналісти провели розслідування і з’ясували, що жителі Вишгорода не можуть пити воду з власних криниць. А по всьому селу щодня смердить гнилим м'ясом. Усе тому, що підприємство "Комплекс Агромарс", яке й випускає продукцію "Гаврилівські курчата", систематично порушувало усі норми законів про утилізацію відходів тваринного походження. Тобто на підприємстві масово гинули кури, яких закопували просто в землю. Хоча поруч є утилізаційний завод від птахофабрики. Очевидно, що підприємці економили. Адже навіщо витрачати дорогу електроенергію на утилізацію відходів, якщо мертвих тварин можна просто зарити в землю? Так, тушки курей закопували в орендовану землю на території понад 1000 гектарів. При тому, що ця земля була призначена для ведення сільського господарства.

      У червні 2018 року прокуратура повідомила Євгенові та Марині Сігалам про підозру у створенні злочинної організації і в забрудненні довкілля. Вони були затримані, але згодом вийшли під заставу.

      Гаврилівські курчата могильник Сігал справу закрили
      Мертва птиця з "Гаврилівських курчат"

      У підозрі Сігалам було вказано, що через порушення посадовцями "Агромарсу" правил екологічної безпеки при роботі підприємства держава зазнала 253,82 мільйона гривень збитків.

      Однак подружжя Сігалів на суді вказували, що всі епізоди справи щодо них спростували судові рішення у господарському та адміністративному судочинстві. А масова загибель птиці на підприємстві була нібито викликана відключеннями електроенергії.

      Працівники "Агромарсу" вивезли і поховали відходи і тушки птахів в урочищі "Каланча" у Вишгородському районі. Сігали стверджували, що це була вимушена і тимчасова міра.

      Більше того, вони пред'явили прокуратурі рішення адмінсуду, який скасував накладений на них штраф за забруднення землі.

      blog_ava
      Що відчувають люди під час смерті
      сьогодні
      8273
      Теги: Новини України Новини політики Євген Сігал Бізнес ГПУ Розслідування Партія регіонів Екологія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Доводить до краху: як влада покроково знищує антикорупційні органи
      сьогодні , 20:00 Доводить до краху: як влада покроково знищує антикорупційні органи
      Олександра Дрік 27
      Що пишуть кандидати у президенти в соцмережах і як це впливає на рейтинги
      сьогодні , 19:01 Що пишуть кандидати у президенти в соцмережах і як це впливає на рейтинги
      Світлана Попова 859
      Відважний пес в АТО: як нині служиться легендарному військовому собаці Граду
      сьогодні , 19:00 Відважний пес в АТО: як нині служиться легендарному військовому собаці Граду
      Євгенія Мазур 334
      Фукс, Гладковський і всі-всі-всі. Схеми олігарха виявилися частиною афер в "Укроборонпромі"
      сьогодні , 18:49 Фукс, Гладковський і всі-всі-всі. Схеми олігарха виявилися частиною афер в "Укроборонпромі"
      376
      Істерика генпрокурора Луценка, або Який реальний список передала Україні Йованович
      сьогодні , 18:30 Істерика генпрокурора Луценка, або Який реальний список передала Україні Йованович
      Дмитро Гнап 1217
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук