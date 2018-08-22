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Дело Пола Манафорта: повлияет ли приговор суда на рейтинги Трампа

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21 августа в США политтехнолога Пола Манафорта признали виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Однако делать выводы и говорить о том, пошатнет ли это рейтинги и позиции Дональда Трампа – тяжело.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист "Голоса Америки" Александр Яневский.

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По его словам, трудно делать выводы, это как-то пошатнет позиции Дональда Трампа. Ведь его позиция всегда в центре постоянных скандалов. К примеру, во вторник, 21 августа, Майкл Коэн согласился на сотрудничество со следствием, ведь он помогал Полу Манафорту и подписал соглашение. Затем будет еще дело у судьи в Вашингтоне, где Манафорта обвиняют в том, что он работал лоббистом и не зарегистрировался, как этого требуют американские законы.

"Скандалы вокруг Администрации постоянны и каждый день появляется новая информация. К примеру, на днях два демократа в Палате представителей решили поинтересоваться, каким образом советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон общался с Марией Бутиной в 2013 году, когда находился в РФ", – сказал журналист.

Он также отметил, что дело Манафорта это исключительно американское дело, оно лишь частично касается Украины. Ведь шесть украинских политиков, которые указаны в судебных документах, платили Полу Манафорту деньги. Соответственно, это дело Украины привлекать или не привлекать к уголовной ответственности тех украинских политиков, которые платили Полу Манафорту деньги и использовали свои оффшорные кампании.

Теги: Новости США Новости политики Дональд Трамп Пол Манафорт
Источник: 24 канал
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