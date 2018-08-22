Справа Пола Манафорта: чи вплине вирок суду на рейтинги Трампа

21 серпня у США політтехнолога Пола Манафорта визнали винним щодо восьми з 18 пунктів звинувачення. Однак робити висновки та говорити про те, чи похитне це рейтинги та позиції Дональда Трампа – важко.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст "Голосу Америки" Олександр Яневський.

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За його словами, важко робити висновки, чи це якось похитне позицію Дональда Трампа. Адже його позиція завжди в центрі постійних скандалів. До прикладу, у вівторок, 21 серпня, Майкл Коен погодився на співпрацю зі слідством, адже він допомагав Полу Манафорту і підписав угоду. Потім буде ще справа у судді в Вашингтоні, де Манафорта звинувачують у тому, що він працював лобістом і не зареєструвався, як цього вимагають американські закони.

"Скандали навколо Адміністрації постійні і щодня з'являється нова інформація. До прикладу, днями два демократи у Палаті представників вирішили поцікавитись, яким чином радник Президента США з питань національної безпеки Джон Болтон спілкувався з Марією Бутіною у 2013 році, коли перебував у РФ", – сказав журналіст.

Він також зазначив, що справа Манафорта це виключно американська справа, вона лише частково стосується України. Адже шестеро українських політиків, які вказані у судових документах, платили Полу Манафорту гроші. Відповідно, це справа України притягати чи не притягати до кримінальної відповідальності тих українських політиків, які сплачували Полу Манафорту гроші та використовували свої офшорні кампанії.