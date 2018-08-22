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Справа Пола Манафорта: чи вплине вирок суду на рейтинги Трампа

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21 серпня у США політтехнолога Пола Манафорта визнали винним щодо восьми з 18 пунктів звинувачення. Однак робити висновки та говорити про те, чи похитне це рейтинги та позиції Дональда Трампа – важко.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст "Голосу Америки" Олександр Яневський.

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За його словами, важко робити висновки, чи це якось похитне позицію Дональда Трампа. Адже його позиція завжди в центрі постійних скандалів. До прикладу, у вівторок, 21 серпня, Майкл Коен погодився на співпрацю зі слідством, адже він допомагав Полу Манафорту і підписав угоду. Потім буде ще справа у судді в Вашингтоні, де Манафорта звинувачують у тому, що він працював лобістом і не зареєструвався, як цього вимагають американські закони.

"Скандали навколо Адміністрації постійні і щодня з'являється нова інформація. До прикладу, днями два демократи у Палаті представників вирішили поцікавитись, яким чином радник Президента США з питань національної безпеки Джон Болтон спілкувався з Марією Бутіною у 2013 році, коли перебував у РФ", – сказав журналіст.

Він також зазначив, що справа Манафорта це виключно американська справа, вона лише частково стосується України. Адже шестеро українських політиків, які вказані у судових документах, платили Полу Манафорту гроші. Відповідно, це справа України притягати чи не притягати до кримінальної відповідальності тих українських політиків, які сплачували Полу Манафорту гроші та використовували свої офшорні кампанії.

Теги: Новини політики Новини США Пол Манафорт Дональд Трамп
Джерело: 24 канал
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