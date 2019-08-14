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      Дело "Роттердам+": САП обжаловала меры пресечения двум экс-чиновникам по делу

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото

      Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала в суде апелляционной инстанции меры пресечения двум экс-чиновникам НКРЕКП, которые фигурируют в деле "Ротердам+".

      В САП считают, что меры должны соответствовать роли каждого в совершении указанного преступления, а также размера причиненных убытков.

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      Экс-начальнику управления энергорынка НКРЕКП – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 миллионов гривен.

      Действующему директору ГП "Оператор рынка" – содержания под стражей с 50 миллионами гривен залога.

      Прокуроры также отметили, что суд своими решениями о применении предупредительных мер "фактически подтверждает обоснованность подозрений и наличие процессуальных рисков".

      О каких фигурантах идет речь?

      9 августа Соломенский райсуд Киева разрешил выйти из-под стражи под залог подозреваемому в деле "Роттердам+" бывшему члену НКРЕКП Владимиру Евдокимову. Прокуратура просила назначить залог в 50 миллионов гривен. Однако его взяли под стражу с альтернативой залога в 25 раз меньшей, чем хотели прокуроры.

      12 августа суд разрешил еще одному подозреваемому в "Роттердам+" экс-начальнику отдела НКРЕКП Тарасу Ревенко выйти из-под стражи под залог в 1 миллион 900 тысяч гривен. Однако прокуроры ходатайствовали о взятии под стражу на 60 суток или залог в 5 миллионов грн. Сумму объясняли причиненным государству ущербом почти на 19 миллиардов грн.

      Важно! Всего по делу "Роттердам+" подозревают экс-председателя НКРЕКП Дмитрия Вовка, экс-члена НКРЕКП Владимира Евдокимова, начальника управления энергорынка НКРЕКП Владимира Бутовского и представителей группы компаний ДТЭК Ивана Гелюха и Богдана Лесного.

      В чем суть преступления с "Роттердам+"?

      Следствие выявило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЕКП, чтобы оно включило в тариф на электроэнергию расходы, которых в действительности не было. Говорится о расходах на доставку угля в Украину из портов Европы.

      "Роттердам+" – что это?
      Это введенная с 2016 года методика формирования цены на уголь, предназначенного для производства электроэнергии и ТЭС. Эту методику ввели, потому что почти все шахты Донбасса с антрацитовим углем (на котором и работают большинство ТЭС Украины) оказались на неподконтрольной Украине территории.

      Чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Туда доставляют уголь из Африки и Америки. Однако ежемесячно формула собирает избыточный миллиард гривен. Так, реальная переплата за первые 2,5 года действия формулы "Роттердам+" составила почти 35 миллиардов гривен.

      В марте 2016 года НКРЕКП ввела "Роттердам+", предусмотрев несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитывался тариф. Как следствие, выросла стоимость всей электроэнергии на рынке и товаров, производство которых с электричеством связано.

      Также следствие считает, что потребителям электроэнергии в течение 2016 и 2017 годов нанесен ущерб на 18,87 миллиарда гривен, из которых 14,3 миллиарда получили частные компании, которые и инициировали введение формулы "Роттердам+".

       К слову: Дело "Роттердам+": резонансные детали, которые затягивали расследование

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      Теги: Новости политики Новости Украины Коррупция Судьи Расследования Электроэнергия Криминальные новости Деньги Роттердам+ САП НАБУ
      Источник: 24 канал
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