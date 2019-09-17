Демарш украинцев на совещании ОБСЕ из-за "российского Крыма": детали и последствия

Делегаты от Украины на совещании ОБСЕ по вопросам свободы слова в Варшаве имели консультации с партнерами и по их итогу решили возобновить участие в заседании. Ранее украинские представители покинули зал в знак протеста против высказываний про "российский Крым".

Причины поступка украинцев и результаты консультаций пояснил член делегации Евгений Цимбалюк, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Именно Цимбалюк является куратором взаимодействия Украины и ОБСЕ, пишет "Европейская правда".

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Цимбалюк отметил, что украинские делегаты знали о намерениях россиян провоцировать такой конфликт и были готовы к адекватному ответу.

Эти провокации уже не первый год осуществляют контролируемые правительством России организации, так называемые гонго (от российского "государством организованные негосударственные организации" – 24 канал), цель которых – легитимизация нарратива о якобы "российском Крыме",

– рассказал дипломат.

В ответ на провокацию украинцы не остановили участие в работе совещания ОБСЕ, а лишь временно приостановили – на одну сессию.



Евгений Цимбалюк говорит, что делегация Украины пока возобновит работу / Фото mfa.gov.ua

Делегация во главе с Цимбалюком вернется к работе и будет наблюдать за дальнейшим развитием событий.

Если все будет развиваться плохо, то Украина рассмотрит возможность, чтобы вообще оставить двухнедельное совещание ОБСЕ, которое только началось. Сейчас партнеры убеждают нас не покидать заседание, объясняя, что никто не будет бороться за нас лучше, чем мы сами,

- сказал Цимбалюк.

Впрочем, говорит украинский дипломат, короткий демарш Украины помог мобилизовать государств-партнеров: "Мы чувствуем поддержку партнеров, к нам подходили представители США, Канады, ряд послов стран ЕС, а также словацкого председательства, Грузии и Швейцарии.

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Член Национального совета по телерадиовещанию и член украинской делегации в ОБСЕ Валентин Коваль, как сообщил телеканал ATR, рассказал, почему украинская делегация пошла на демарш: модератор совещания ОБСЕ сначала отказывался останавливать выступления пророссийских пропагандистов. Украина в переговорах с организаторами заседаний будет настаивать, чтобы те останавливали докладчиков, которые будут говорить про "российский Крым".

Совещание ОБСЕ началась 16 сентября, а завершится 27. Делегации стран-участниц уже обсудили защиту прав людей, оккупацию Крыма и санкции в отношении Российской Федерации.

Как Россия аннексировала Крым?

Россия воспользовалась нестабильной ситуации в Украине в период Евромайдана и перебросила на территорию Крыма в феврале-марте 2014 года своих военных. Они взяли полуостров под свой контроль.



16 марта Россия провела "референдум" о присоединении Крыма к РФ – незаконный и со сфальсифицированными результатами. Его не признали ни Украина, ни другие страны цивилизованного мира. Против российских оккупантов ввели жесткие экономические санкции.