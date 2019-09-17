18:34
17 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прокляття Собчак. Ребрендинг російської авіації
      Вєсті Кремля
      21:53, 16 вересня
      Вєсті.UA: Чому Офіс Президента не переїжджає. "Тваринки" у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:48, 16 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА

      Демарш українців на нараді ОБСЄ через "російський Крим": деталі та наслідки

      3674 Читать новость на русском
      Засідання ОБСЄ щодо свободи слова, Варшава, 17 вересня
      Засідання ОБСЄ щодо свободи слова, Варшава, 17 вересня / АТР

      Делегати від України на нараді ОБСЄ з питань свободи слова у Варшаві мали консультації із партнерами і за їх підсумком вирішили відновити участь у засіданні. Раніше українські представники покинули залу на знак протесту проти висловлювань про "російський Крим".

      Причини вчинку українців та результати консультацій пояснив член делегації Євген Цимбалюк, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Саме Цимбалюк є куратором взаємодії України та ОБСЄ, пише "Європейська правда".

      Читайте також: Це трохи збочення, – Сенцов та Кольченко розповіли про російську пропаганду

      Цимбалюк наголосив, що українські делегати знали про наміри росіян провокувати такий конфлікт і були готові до адекватної відповіді.

      Ці провокації вже не перший рік здійснюють контрольовані урядом Росії організації, так звані гонго (від російського "государством организованные негосударственные организации" – 24 канал), мета яких – легітимізація наративу про нібито "російський Крим",
      – розповів дипломат.

      У відповідь на провокацію українці не зупинили участь у роботі наради ОБСЄ, а лише тимчасово зупинили – на одну сесію.

      Цимбалюк
      Євген Цимбалюк каже, що делегація України поки відновить роботу / Фото mfa.gov.ua

      Делегація на чолі із Цимбалюком повернеться до роботи й спостерігатиме за подальшим розвитком подій.

      Якщо все буде розвиватися погано, то Україна розгляне можливість, щоби взагалі залишити двотижневу нараду ОБСЄ, яка тільки розпочалася. Наразі партнери переконують нас не залишати засідання, пояснюючи, що ніхто не буде боротися за нас краще, ніж ми самі,
      – сказав Цимбалюк.

      Утім, каже український дипломат, короткий демарш України дозволив мобілізувати держав-партнерів: "Ми відчуваємо підтримку партнерів, до нас підходили представники США, Канади, низка послів країн ЄС, а також словацького головування, Грузії й Швейцарії.

      Читайте також: Через заяви про "російський Крим" делегація України покинула зал нарад ОБСЄ

      Член Національної ради з телерадіомовлення та член української делегації в ОБСЄ Валентин Коваль, як повідомив телеканал ATR, розповів, чому саме українська делегація пішла на демарш: модератор наради ОБСЄ спершу відмовлявся зупиняти виступи проросійських пропагандистів. Україна у переговорах з організаторами засідань наполягатиме, щоб ті зупиняли доповідачів, які говоритимуть про "російський Крим".

      Нарада ОБСЄ розпочалася 16 вересня, а завершиться 27. Делегації країн-учасниць вже обговорили захист прав людей, окупацію Криму та санкції щодо Російської Федерації. 

      Як Росія анексувала Крим? Росія скористалася нестабільною ситуацію в Україні у період Євромайдану і перекинула на територію Криму у лютому-березні 2014 року своїх військових. Вони взяли півострів під свій контроль.

      16 березня Росія провела "референдум" про приєднання Криму до РФ – незаконний та зі сфальсифікованими результатами. Його не визнали ні Україна, ні інші країни цивілізованого світу. Проти російських окупантів ввели жорсткі економічні санкції.

      blog_ava
      Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео
      сьогодні
      13131
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики ОБСЄ Новини Польщі Анексія Криму Новини Криму Російська пропаганда
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна
      сьогодні , 18:03 Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна
      Ірина Поліщук 352
      Письмо из Луганска: об войне устали слушать и говорить
      сьогодні , 17:00 Письмо из Луганска: об войне устали слушать и говорить
      Ольга Черненко 565
      Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      сьогодні , 16:02 Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      Інна Жолобович 1725
      Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила
      сьогодні , 15:00 Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила
      Блог Медіа 1561
      Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео
      сьогодні , 13:39 Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео
      13126
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук