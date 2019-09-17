Демарш українців на нараді ОБСЄ через "російський Крим": деталі та наслідки

Делегати від України на нараді ОБСЄ з питань свободи слова у Варшаві мали консультації із партнерами і за їх підсумком вирішили відновити участь у засіданні. Раніше українські представники покинули залу на знак протесту проти висловлювань про "російський Крим".

Причини вчинку українців та результати консультацій пояснив член делегації Євген Цимбалюк, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Саме Цимбалюк є куратором взаємодії України та ОБСЄ, пише "Європейська правда".

Читайте також: Це трохи збочення, – Сенцов та Кольченко розповіли про російську пропаганду

Цимбалюк наголосив, що українські делегати знали про наміри росіян провокувати такий конфлікт і були готові до адекватної відповіді.

Ці провокації вже не перший рік здійснюють контрольовані урядом Росії організації, так звані гонго (від російського "государством организованные негосударственные организации" – 24 канал), мета яких – легітимізація наративу про нібито "російський Крим",

– розповів дипломат.

У відповідь на провокацію українці не зупинили участь у роботі наради ОБСЄ, а лише тимчасово зупинили – на одну сесію.



Євген Цимбалюк каже, що делегація України поки відновить роботу / Фото mfa.gov.ua

Делегація на чолі із Цимбалюком повернеться до роботи й спостерігатиме за подальшим розвитком подій.

Якщо все буде розвиватися погано, то Україна розгляне можливість, щоби взагалі залишити двотижневу нараду ОБСЄ, яка тільки розпочалася. Наразі партнери переконують нас не залишати засідання, пояснюючи, що ніхто не буде боротися за нас краще, ніж ми самі,

– сказав Цимбалюк.

Утім, каже український дипломат, короткий демарш України дозволив мобілізувати держав-партнерів: "Ми відчуваємо підтримку партнерів, до нас підходили представники США, Канади, низка послів країн ЄС, а також словацького головування, Грузії й Швейцарії.

Читайте також: Через заяви про "російський Крим" делегація України покинула зал нарад ОБСЄ

Член Національної ради з телерадіомовлення та член української делегації в ОБСЄ Валентин Коваль, як повідомив телеканал ATR, розповів, чому саме українська делегація пішла на демарш: модератор наради ОБСЄ спершу відмовлявся зупиняти виступи проросійських пропагандистів. Україна у переговорах з організаторами засідань наполягатиме, щоб ті зупиняли доповідачів, які говоритимуть про "російський Крим".

Нарада ОБСЄ розпочалася 16 вересня, а завершиться 27. Делегації країн-учасниць вже обговорили захист прав людей, окупацію Криму та санкції щодо Російської Федерації.

Як Росія анексувала Крим? Росія скористалася нестабільною ситуацію в Україні у період Євромайдану і перекинула на територію Криму у лютому-березні 2014 року своїх військових. Вони взяли півострів під свій контроль.



16 березня Росія провела "референдум" про приєднання Криму до РФ – незаконний та зі сфальсифікованими результатами. Його не визнали ні Україна, ні інші країни цивілізованого світу. Проти російських окупантів ввели жорсткі економічні санкції.