Из-за заявлений о "российском Крыме" делегация Украины покинула зал совещаний ОБСЕ

Украинская делегация прекратила участие в заседании ОБСЕ. Сейчас дипломаты консультируются с партнерами, как действовать дальше. Произошло это 17 сентября в Варшаве, где продолжается ежегодное совещание ОБСЕ по соблюдению государствами-участниками прав и свобод человека.

Представители российских пропагандистов, в частности журналисты, во время представления говорили: "Крым, Россия". Об этом сообщил телеканал АТР.

Читайте также: Как и когда Крым может вернуться под контроль Украины: заявление экс-генсека НАТО

Говорится о том, на заседание ОБСЕ в Варшаве приехала Мария Волконская – главный редактор пропагандистских изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал", которые обслуживают интересы оккупантов. Она и назвала Крым российским, едва получив слово. Ее выступление сразу остановили.

Дальше больше – генеральный директор пропагандистского телеканала "Миллет" Эрвин Мусаев начал жаловаться на блокаду Крыма со стороны Украины. Его выступление тоже прервали, аргументируя международными документами.

Впрочем, украинская делегация решила в знак протеста против этих заявлений пока прекратить участие в совещании ОБСЕ.

Заметим, что совещание ОБСЕ началось 16 сентября, а завершится 27. Накануне делегации стран-участниц обсудили защиту прав людей, оккупацию Крыма и санкции в отношении Российской Федерации.



Примечательно, что представитель США заявил: говорить о снятии санкций можно лишь тогда, когда Россия вернет Крым под контроль Украине. Этим словам аплодировал весь зал.

Как Россия захватила Крым?Началось все 20 февраля 2014 года, когда в Украине был Евромайдан. Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков под прикрытием Черноморского флота РФ. Параллельно пришли российские "казаки" и якобы "самооборона Крыма". Они фактически взяли полуостров под свой контроль.



16 марта Россия провела "референдум" о присоединении Крыма к РФ – незаконный и со сфальсифицированными результатами. Его не признали ни Украина, ни другие страны цивилизованного мира. Однако "референдум" послужил Кремлю основанием для "присоединения" полуострова к России.



Мир понимает. что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.