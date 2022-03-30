С демилитаризацией России все хорошо, а депутинизация пока отстает – Кислица в Совбезе ООН

Представитель Украины в ООН снова иронично посмеялся над Россией и сказал, что демилитаризация России в Украине идет полным ходом.

Об этом сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности, посвященном гуманитарной ситуации в Украине. Он напомнил о военных потерях России во время войны.

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Демилитаризация России

17 тысяч военнослужащих, больше 1700 единиц бронетехники, около 600 танков, более 300 артиллерийских систем, 127 самолетов и 129 вертолетов, около 100 ракетных установок, 54 системы ПВО и семь кораблей. Это беспрецедентный удар по Москве, перед которым тускнеют цифры советских потерь в Афганистане.

– отметил Кислица.

Но он добавил, что судя по заявлениям из Москвы процесс депутинизации происходит медленнее.

О переговорах в Стамбуле

Представитель Украины в ООН сказал, что переговоры в Турции свидетельствуют, что Россия, возможно, готова сделать шаги вперед, хотя до устойчивого прекращения огня и деэскалации еще далеко.

Кислица подчеркнул, что подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможно только после вывода всех российских войск. И добавил, что эти переговоры не должны никак влиять на поставки оружия Украине и не отменяют санкции против России за акт агрессии.

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