Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал заявления российского президента Владимира Путина о создании "санитарной зоны". По его словам, такая точно будет, но не в Украине.
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Преступления не будут безнаказанными
Путин 1 февраля выступил перед россиянами и заявил, что одной из целей российской армии в Украине сейчас является подвинуть линию фронта, чтобы наша артиллерия не доставала до вражеских позиций. Он выдвинул идею "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине. В то же время Данилов сказал, что эта линия должна быть как минимум до Москвы.
Поверьте, так обязательно будет. Потому что ответ цивилизованного мира на те преступления, которые совершают те террористы во главе с современным Гитлером, по фамилии Путин – они не будут безнаказанными, они обязательно будут нести за это ответственность,
– отметил секретарь СНБО.
По его словам, "санитарная зона" будет создана совсем не так, как хотел бы Путин. Он подчеркнул, это будет точно территория России.
Данилов озвучил главный риск для Украины
- По словам Данилова, дефицит смелости и решимости – главный риск, который на сегодня существует и может помешать Украине достичь поставленных целей. Среди них – уничтожение путинского режима путем его полного и безусловного поражения в развязанной им преступной войне.
- Он отметил, что нерешительность и полумеры, которые могут проявить мировые демократии – это наши главные риски. По его словам, именно на это и рассчитывает "путинское гнездо".
- Он также отметил, что Украина и украинцы первые, кто подает пример смелости и твердости – стоять на наших позициях и требовать выполнения справедливых требований.