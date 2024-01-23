Ранее Алексей Данилов рассказал, что предостережения по поводу вероятного прекращения поддержки Украины западными партнерами навеянные российской пропагандой. Тогда он объяснил, что подобные опасения не соответствуют действительности.

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Какая самая большая угроза для Украины

По словам Данилова, дефицит смелости и решительности – главный риск, который сегодня существует и может помешать Украине достичь поставленных целей. Среди них – уничтожение путинского режима путем его полного и безусловного поражения в развязной им преступной войне.

В этой войне победит тот, кто не будет бояться ни мнимых "безграничных" российских ресурсов, ни мобилизации дополнительных "миллионов" солдат послушного российского стада, ни главной путинской страшилки – ядерного оружия,

– подчеркнул чиновник.

Он отметил, что нерешительность и полумеры, которые могут проявить мировые демократии, это наши главные риски. По его словам, именно на это и рассчитывает "путинское гнездо".

Секретарь СНБО припомнил изнурительные и длительные дискуссии о том, нужны ли Украине в условиях полномасштабной конвенционной войны военные самолеты. Он отметин утверждения, которые были предприняты ранее некоторыми чиновниками, что возможно наступление можно осуществить без танков, а оборону без снарядов.

Он также подчеркнул, что Украина и украинцы первые, кто дает пример смелости и твердости – стоять на наших позициях и требовать выполнения справедливых требований.

Как отметил Данилов, противостояние незыблемостей – основное содержание этого этапа войны.

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