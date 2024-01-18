Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о своем отношении к созданию правительства национального единства. Он сказал, что не считает это справедливой идеей.
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Какая позиция Данилова
Секретаря СНБО спросили о его отношении к созданию правительства национального единства, формат которого "продвигают, в частности, в оппозиции". Также у него поинтересовались, может ли это сработать в Украине.
Данилов уточнил, что подразумевается под понятием оппозиции. Журналист отметил, что речь идет в первую очередь о парламентских партиях из нынешнего созыва Верховной Рады. После этого секретарь СНБО заявил, что никакой оппозиции в Украине нет.
Оппозиция – это люди, ответственные за процессы, которые сегодня находятся на нашей территории. Это оппозиция, а у нас ее нет,
– объяснил он.
Тогда собеседник переформулировал вопрос. Журналист убрал понятие оппозиции и спросил Данилова в контексте отдельных политиков.
Отдельных политиков я знаю из, условно говоря, 1994 года. Их место, их роль, каким образом они строили эту страну, накапливая себе состояние за счет украинского народа. А сейчас они снова имеют большое желание рассказывать, как мы должны жить. Они почему-то не хотят рассказывать, как у них был совместный бизнес с Медведчуком, как они грабили эту страну. А сейчас они говорят, что снова хотят управлять страной,
– заметил он.
Данилов считает, что Украиной должны руководить люди, часть которых сейчас воюет, а не отдельные политики, которые якобы являются оппозицией. Он отметил, что на фронте находится огромное количество наших защитников, которые достойны руководить государством.
Другие заявления Данилова
- Недавно секретарь СНБО отметил, что власти хотели бы, чтобы военнообязанные граждане вернулись из-за границы. Однако насильно вернуть их не получится, ведь у каждого государства есть собственные законы относительно беженцев.
- Ранее Данилов сообщил, что Украина вошла в первую мировую тройку стран-производителей БПЛА. По его словам, производство дронов у нас происходит в ускоренном режиме.
- Не так давно секретарь СНБО в разговоре с 24 Каналом прокомментировал материал Bild, в котором прогнозируется нападение России на страны-члены НАТО. Данилов призвал некоторые страны прекратить просто наблюдать за событиями и начать помогать Украине в противостоянии российской агрессии.