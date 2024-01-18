Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о своем отношении к созданию правительства национального единства. Он сказал, что не считает это справедливой идеей.

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Какая позиция Данилова

Секретаря СНБО спросили о его отношении к созданию правительства национального единства, формат которого "продвигают, в частности, в оппозиции". Также у него поинтересовались, может ли это сработать в Украине.

Данилов уточнил, что подразумевается под понятием оппозиции. Журналист отметил, что речь идет в первую очередь о парламентских партиях из нынешнего созыва Верховной Рады. После этого секретарь СНБО заявил, что никакой оппозиции в Украине нет.

Оппозиция – это люди, ответственные за процессы, которые сегодня находятся на нашей территории. Это оппозиция, а у нас ее нет,

– объяснил он.

Тогда собеседник переформулировал вопрос. Журналист убрал понятие оппозиции и спросил Данилова в контексте отдельных политиков.

Отдельных политиков я знаю из, условно говоря, 1994 года. Их место, их роль, каким образом они строили эту страну, накапливая себе состояние за счет украинского народа. А сейчас они снова имеют большое желание рассказывать, как мы должны жить. Они почему-то не хотят рассказывать, как у них был совместный бизнес с Медведчуком, как они грабили эту страну. А сейчас они говорят, что снова хотят управлять страной,

– заметил он.

Данилов считает, что Украиной должны руководить люди, часть которых сейчас воюет, а не отдельные политики, которые якобы являются оппозицией. Он отметил, что на фронте находится огромное количество наших защитников, которые достойны руководить государством.

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