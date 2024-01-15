Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал 24 Каналу, что в документе идет речь о возможном нападении на страны НАТО с территории Беларуси. Это означает, что некоторым странам следует не наблюдать за сегодняшними событиями, а помогать Украине бороться с врагом.
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Вопрос дальнейшей поддержки Украины до сих пор не решен
Он подчеркнул, если что партнеры Украины будут занимать максимально активную позицию относительно помощи нашему государству современным оружием поражения, мы готовы бороться с Россией и дальше.
Однако если некоторые страны и дальше будут наблюдать за происходящим, тогда в мире может произойти что угодно. Но я не верю в такое развитие событий. Мы точно одержим победу над агрессором. Будет тяжело, сложно, но мы выйдем победителями из этой войны,
– уверен Данилов.
В то же время, сейчас остается нерешенным вопрос дальнейшей поддержки Украины, в частности со стороны США. Можно предположить, что пролонгация этого вопроса может быть связана с тем, что НАТО действительно готовится к войне с Россией.
Война коренным образом изменилась. Война 2022 и 2023 совсем другая, чем та, что будет в 2024 году. Это совсем другая технологическая задача. Странам, в которых сегодня на складах хранится то или иное вооружение, важно иметь в виду, что в современных условиях оно очень быстро может превратиться в металлолом,
– объяснил секретарь СНБО.
Однако, по словам Данилова, если они как можно скорее передадут оружие, имеющееся у них в наличии, нашей стране, то оно будет использовано по назначению.
"Война в Украине все изменила. На территории нашей страны, к сожалению, как на полигоне, мы четко отдаем себе отчет, какая будет война будущего. Мы можем дать не только советы, а поделиться практическими вещами относительно того, чтобы последующие войны не начинали страны-террористы. А страны демократического мира были вооружены современными средствами. Такая экспертиза у нас сегодня точно есть", – подчеркнул Алексей Данилов.
Больше о возможном нападении России на страны НАТО
- Немецкий таблоид Bild опубликовал тезисы из секретного документы минобороны Германии. В нем предполагается сценарий, в котором НАТО и Россия могут вступить в военный конфликт. В горячую фазу он может перерасти летом 2025 года.
- Однако начало его будет заложено уже в феврале 2024 года. Кремль предположительно объявит новую волну мобилизации и увеличит количество своего войска на 200 тысяч.
- Следующий шаг России – наступление на позиции ВСУ, которое должно начаться весной. Уже в июне, по предположению издания, оккупанты отбросят украинскую армию, а в июле должна начаться агрессия россиян против стран НАТО. Российские захватчики могут пойти в наступление на страны Балтии с территории Белоруссии.
- Конфликт может разгореться в районе "Сувалкского коридора" в декабре 2024 года. В этот период США останутся без лидера, ведь в ноябре в стране должны пройти президентские выборы.
- НАТО должно отреагировать на российскую агрессию, перебросив на восточный фланг 300 тысяч военных.