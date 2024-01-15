Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав 24 Каналу, що в документи йдеться про можливий напад на країни НАТО з території Білорусі. Це означає, що деяким країнам варто не спостерігати за сьогоднішніми подіями, а допомагати Україні долати ворога.
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Питання подальшої підтримки України досі не розв'язане
Він підкреслив, якщо партнери України будуть посідати максимально активну позицію щодо допомоги нашій державі сучасною зброєю ураження, ми готові боротися з Росією й далі.
Проте якщо деякі країни й надалі будуть спостерігати за тим, що відбувається, тоді у світі може статися будь-що. Проте я не вірю в такий розвиток подій. Ми точно здобудемо перемогу над агресором. Буде важко, складно, але ми вийдемо переможцями в цієї війни,
– впевнений Данілов.
Водночас зараз залишається нерозв'язаним питання подальшої підтримки України, зокрема з боку США. Можна припустити, що пролонгація цього питання може бути пов'язана з тим, що НАТО дійсно готується до війни із Росією.
Війна докорінно змінилася. Війна 2022 року та 2023-го зовсім інша, ніж та, що буде у 2024 році. Це зовсім інше технологічні завдання. Країнам, у яких сьогодні на складах зберігається те чи інше озброєння, важливо мати на увазі, що в сучасних умовах воно дуже швидко може перетворитися на металобрухт,
– пояснив секретар РНБО.
Однак, за словами Данілова, якщо вони якомога скорше передадуть зброю, яка є в них наявності, нашій країні, то вона буде використана за призначенням.
"Війна в Україні все змінила. На території нашої країни, на жаль, як на полігоні, ми чітко усвідомлюємо, яка буде війна майбутнього. Ми можемо дати не тільки поради, а поділитися практичними речами щодо того, щоб наступні війни не розпочинали країни-терористи. А країни демократичного світу були озброєні сучасними засобами. Така експертиза у нас на сьогодні точно є", – підкреслив Олексій Данілов.
Більше про можливий напад Росії на країни НАТО
- Німецький таблоїд Bild опублікував тезиси з секретного документа міноборони Німеччини. В ньому припускається сценарій, в якому НАТО та Росія можуть вступити у військовий конфлікт. В гарячу фазу він може перерости влітку 2025 року.
- Проте початок його буде закладено вже у лютому 2024 року. Кремль імовірно оголосить ному хвилю мобілізації та збільшить кількість свого війська на 200 тисяч.
- Наступний крок Росії – наступ на позиції ВСУ, який має розпочатися на весні. Вже в червні, за припущенням видання, окупанти відкинуть українську армію, а в липні має розпочатися агресія росіян проти країн НАТО. Російські загарбники можуть піти у наступ на країни Балтії з території Білорусі.
- Конфлікт може розпалитися в районі "Сувалкського коридору" в грудні 2024 році. В цей період США залишаться без лідера, адже в листопаді в країні мають пройти президентські вибори.
- НАТО має відреагувати на російську агресію, перекинувши на східний фланг 300 тисяч військових.