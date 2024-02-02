Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что на сегодня документа об отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нет. Об этом он сказал в пятницу, 2 февраля.

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Данилов объяснил ситуацию

Данилов дал понять, что СНБО работает только с документами, а не с домыслами и другими вещами.

Документа об отставке Главнокомандующего на сегодня нет. Если появится документ, тогда можно спрашивать и о чем-то говорить. Пока его нет, я бы никому не советовал поднимать эти волны, начинать рассказывать, что что-то произошло,

– сказал он.

Как пояснил секретарь СНБО, это очень дестабилизирует ситуацию непосредственно в армии. По его словам, в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны могут об этом говорить только при наличии тех или иных документов.

Также Данилов раскритиковал некоторые СМИ.

То, что публикуют важные издания, то иногда и там есть такие вещи, которые не совсем соответствуют действительности. Я осознаю, о чем я рассказываю. Иногда людям приписывают то, что не происходило,

– заявил Данилов.

Он отметил, что все мы живем в мире, где информационные войны продолжаются круглосуточно и очень сильно влияют на подсознание.

Что этому предшествовало