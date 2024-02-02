Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что на сегодня документа об отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нет. Об этом он сказал в пятницу, 2 февраля.
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Данилов объяснил ситуацию
Данилов дал понять, что СНБО работает только с документами, а не с домыслами и другими вещами.
Документа об отставке Главнокомандующего на сегодня нет. Если появится документ, тогда можно спрашивать и о чем-то говорить. Пока его нет, я бы никому не советовал поднимать эти волны, начинать рассказывать, что что-то произошло,
– сказал он.
Как пояснил секретарь СНБО, это очень дестабилизирует ситуацию непосредственно в армии. По его словам, в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны могут об этом говорить только при наличии тех или иных документов.
Также Данилов раскритиковал некоторые СМИ.
То, что публикуют важные издания, то иногда и там есть такие вещи, которые не совсем соответствуют действительности. Я осознаю, о чем я рассказываю. Иногда людям приписывают то, что не происходило,
– заявил Данилов.
Он отметил, что все мы живем в мире, где информационные войны продолжаются круглосуточно и очень сильно влияют на подсознание.
Что этому предшествовало
- Не так давно западные медиа спрогнозировали "увольнение" Валерия Залужного. Украинские СМИ тоже распространили слухи о том, что должность Главнокомандующего ВСУ может перейти к другому человеку.
- Была даже непроверенная информация о том, что новым Главкомом может стать действующий глава ГУР МО Кирилл Буданов. Во время общения с CNN главный украинский разведчик не стал обсуждать слухи, однако отметил, что у него нет ни с кем конфликтов.
- СМИ также писали, что Валерию Залужному будто бы предложить стать секретарем СНБО. Действующий Главнокомандующий ВСУ, согласно этой версии, от новой должности отказался.
- Напомним, что в Офисе Президента опровергли все слухи о якобы отставке Главнокомандующего ВСУ. В комментарии 24 Каналу спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров официально опроверг сообщения об увольнении Валерия Залужного.