Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що станом на сьогодні документа про відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного немає. Про це він сказав у п'ятницю, 2 лютого.
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Данілов пояснив ситуацію
Данілов дав зрозуміти, що РНБО працює тільки с документами, а не домислами та іншими речами.
Документа про відставку Головнокомандувача на сьогоднішній день немає. Якщо з’явиться документ, тоді можна питати думку і про щось говорити. Доти, доки його немає, я б нікому не радив піднімати ці хвилі, починати розповідати, що щось відбулося,
– сказав він.
Як пояснив секретар РНБО, це дуже дестабілізує ситуацію безпосередньо в армії. За його словами, в Апараті Ради національної безпеки і оборони можуть про це говорити лише за наявності тих чи інших документів.
Також Данілов розкритикував певні ЗМІ.
Те, що публікують поважні видання, то інколи й там є такі речі, які не зовсім відповідають дійсності. Я свідомий, про що я розповідаю. Інколи людям приписують те, що не відбувалося,
– заявив Данілов.
Він зауважив, що всі ми живемо у світі, в якому інформаційні війни тривають цілодобово та дуже потужно впливають на підсвідомість.
Що цьому передувало
- Не так давно західні медіа спрогнозували "звільнення" Валерія Залужного. Українські ЗМІ теж поширили чутки про те, що посада Головнокомандувача ЗСУ може перейти інші людині.
- Була навіть неперевірена інформація про те, що новим Головкомом буцімто може стати чинний глава ГУР МО Кирило Буданов. Під час спілкування з CNN головний український розвідник не став обговорювати чутки, однак зазначив, що у нього немає ні з ким конфліктів.
- ЗМІ також писали, що Валерію Залужному буцімто запропонувати стати секретарем РНБО. Чинний Головнокомандувач ЗСУ, згідно з цією версією, від нової посади відмовився.
- Нагадаємо, що в Офісі Президента спростували всі чутки про нібито відставку Головнокомандувача ЗСУ. У коментарі 24 Каналу речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров офіційно заперечив повідомлення про звільнення Валерія Залужного.