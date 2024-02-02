Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що станом на сьогодні документа про відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного немає. Про це він сказав у п'ятницю, 2 лютого.

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Данілов пояснив ситуацію

Данілов дав зрозуміти, що РНБО працює тільки с документами, а не домислами та іншими речами.

Документа про відставку Головнокомандувача на сьогоднішній день немає. Якщо з’явиться документ, тоді можна питати думку і про щось говорити. Доти, доки його немає, я б нікому не радив піднімати ці хвилі, починати розповідати, що щось відбулося,

– сказав він.

Як пояснив секретар РНБО, це дуже дестабілізує ситуацію безпосередньо в армії. За його словами, в Апараті Ради національної безпеки і оборони можуть про це говорити лише за наявності тих чи інших документів.

Також Данілов розкритикував певні ЗМІ.

Те, що публікують поважні видання, то інколи й там є такі речі, які не зовсім відповідають дійсності. Я свідомий, про що я розповідаю. Інколи людям приписують те, що не відбувалося,

– заявив Данілов.

Він зауважив, що всі ми живемо у світі, в якому інформаційні війни тривають цілодобово та дуже потужно впливають на підсвідомість.

Що цьому передувало