Эта идея не очень живая, – Зеленский об отводе войск на 15 километров в обе стороны

В рамках обсуждения мира в Украине звучали идеи о создании 30-километровой зоны разграничения. Президент Украины считает "неживой" эту инициативу.

Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве с участием лидеров Франции, Великобритании, Польши и Германии, передает 24 Канал.

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Что Зеленский говорит о 30-километровой демилитаризованной зоне

Владимир Зеленский отметил, что слышал об идее демилитаризованной зоны от медов, разных людей, разведок. Однако официально ничего подобного Киев не предлагал. Президент сравнил это с саперами: когда все ищут возможность провести с нами еще какой-то эксперимент.

Вопрос демилитаризованной зоны в обе стороны по 15 километров – а почему по 15? И с какой линии мы будем считать, с границы, с какой контактной линии... Даже если говорить о 15 километрах, что мы будем делать с Херсоном? Это означает, что в Херсоне не будет наших войск. Не будет наших войск в Херсоне – у нас не будет Херсона,

– заявил президент.

Он припомнил, что после 2014 года контактная линия менялась и было много прекращений огня, которые россияне и сепаратисты использовали для продвижения вперед и захвата украинских территорий.

Владимир Зеленский говорит, что иллюзий, что нарушений прекращения огня не будет – но это очень важный шаг.

"Если после этого согласиться на буферную зону и отойти на 15 километров, такие города как Херсон, Харьков и Сумы – у всех будет вроде бы мир, а в них будет продолжаться война, потому что над ними будет летать артиллерия. Поэтому на сегодня это преждевременно об этом говорить и идея на сегодня неживая", – указал украинский лидер.