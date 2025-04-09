Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Шевченковское районное управление ГСЧС Украины в столице. Спасатели провели в последний путь собрата в среду, 9 апреля.

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Что известно о защитнике

Демьян был пожарным-спасателем с 2017 года – он выносил людей из пламени и стоял бок о бок с опасностью.

Уже в ноябре 2024 года мужчина присоединился в ряды ВСУ, став на защиту родной земли в самое тяжелое время.

Демьян всю свою сознательную жизнь посвятил служению народу. Его подвиг – не просто часть истории. Это живая память, что навсегда останется в наших сердцах. Это пример несокрушимости. Это свет, который не погаснет,

– написали в ГСЧС.

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К слову, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб полицейский, майор Владимир Химич, родом из оккупированного поселка Александровка. В последний путь воина провожали на Полтавщине, у него остались жена и 2 дочери.